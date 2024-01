Avec la vente des Mavs, Mark Cuban va distribuer 35 millions de dollars de primes aux employés

En vendant 73% des Mavericks, Mark Cuban a rempli son compte en banque, déjà bien rempli. Pour l’homme d’affaires, qui reste aux commandes sportives de la franchise, céder le contrôle financier était une étape nécessaire.

« C’est ce que j’aime faire, mais je suis aussi réaliste sur ce que je sais faire. Je sais dans quel domaine je suis bon. Lorsque j’ai acheté l’équipe, j’en savais plus sur la technologie, Internet et le streaming que n’importe qui d’autre dans la NBA. J’avais donc un réel avantage. Maintenant, 23 ou 24 ans plus tard, ce n’est plus un avantage … L’avantage, c’est de savoir ce que l’on peut construire et où. Et il faut quelqu’un qui soit vraiment, vraiment, vraiment doué pour cela. Et Patrick et Miriam sont les meilleurs au monde, littéralement, dans ce qu’ils font. Donc, quand vous avez un partenaire de classe mondiale qui peut venir et développer votre base de revenus, de sorte que vous n’êtes pas dépendant des mêmes choses que dans le passé, c’est une énorme victoire. »

La vente aux familles Adelson et Dumont, à la tête de la compagnie de casino Las Vegas Sands, désormais approuvée, Mark Cuban a envoyé un e-mail aux employé(e)s du club pour leur annoncer une prime générale.

« Pour vous remercier de votre travail acharné qui a fait des Mavs une organisation extraordinaire, chacun d’entre vous recevra un bonus de ma part et de celle des familles Adelson et Dumont » écrit-il ainsi. « Au total, nous verserons environ 35 millions de dollars de bonus. Pour calculer votre prime, nous avons utilisé un schéma qui prend en compte la durée de votre travail pour les Mavs. Vous recevrez votre prime très vite ».