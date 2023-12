Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

À l’approche du fameux Christmas Day de lundi prochain, beIN SPORTS offrira déjà 12 rencontres à ses abonnés, au cours de cette semaine d’avant-Noël marquée par une « soirée off » le dimanche.

En vedette de ce programme, un alléchant Denver/Dallas et les retrouvailles entre Jimmy Butler et Minnesota, dès ce lundi. Mardi soir, Giannis Antetokounmpo découvrira Victor Wembanyama, alors que le Français affrontera une autre superstar européenne samedi soir, non plus grecque mais bien slovène, en la personne de Luka Doncic.

Un avant-goût de Noël à New York

À noter, aussi, l’autre derby texan entre ces mêmes Mavericks et les Rockets vendredi, un excitant Sacramento/Boston mercredi, ainsi que les retrouvailles, là aussi, entre Deandre Ayton et les Suns mardi. Quant aux Bucks, ils se rendront au Madison Square Garden samedi après-midi (18h30), deux jours –seulement– avant de re-défier les Knicks le soir de Noël (toujours à New York).

Enfin, côté NCAA, deux rencontres seront proposées sur les antennes du diffuseur exclusif de la NBA en France : un duel entre Memphis et Virginia le mardi, puis un duel entre Louisville et Kentucky le jeudi.