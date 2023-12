Kevin Durant peut-il créer le club du « 50-50-90 » ?

Toujours aussi métronomique, malgré les blessures qui ont émaillé sa carrière, Kevin Durant vient de faire son entrée dans le Top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

Surtout, l’ailier des Suns continue d’afficher une efficacité folle au shoot. La saison dernière, il avait ainsi intégré le club des 50-40-90 (50% de réussite au shoot, 40% de réussite à 3-points, 90% aux lancers) pour la deuxième fois de sa carrière, après 2012/13. Il était même devenu le premier joueur de l’histoire en 55-40-90 !

Peut-il faire encore mieux cette saison ? Après 19 matchs disputés, le basketteur de 35 ans tourne ainsi à 52.1% de réussite générale, 50% à 3-points et 89.2% aux lancers-francs. Avec deux réussites de plus aux lancers-francs, il serait ainsi en 50-50-90, des moyennes que jamais personne n’a affichées sur l’ensemble d’une saison NBA. Seul Steve Kerr les avait dépassé, en 1995/96 (avec une ligne à 3-points plus proche) mais sa performance n’est en fait pas comptabilisée car il n’avait pas tenté assez de lancers-francs sur la saison.

Évidemment, il sera tout de même très compliqué pour Kevin Durant de maintenir de telles moyennes jusqu’à la fin de l’année mais si un joueur peut le faire, c’est bien lui…

À noter par ailleurs que, pour le moment, le seul joueur à être réellement dans le club des 50-40-90 sur ce début de saison, en tenant compte des minima de tentatives, c’est Karl-Anthony Towns. L’ailier fort des Wolves tourne ainsi à 51% de réussite générale, 42.6% à 3-points et 90.2% aux lancers-francs sur les vingt premiers matchs.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 19 37 52.1 50.0 89.2 0.3 6.2 6.5 5.7 2.0 0.7 3.6 1.2 31.0 Total 1005 37 49.9 38.7 88.6 0.7 6.4 7.1 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.