Stats & Highlights | Le réveil renversant des Bulls face au Heat

Fin de série pour le Heat battu par les Bulls, pourtant en « back-to-back ». Forts de leurs sept victoires de suite, les coéquipiers de Jimmy Butler avaient pris le match par le bon bout puisqu’ils menaient 22-1 après six minutes.

Et puis, dans un énième remake du « Lièvre et de la Tortue », les Bulls ont grignoté leur retard, et ils ont attendu la dernière minute pour passer devant, et s’imposer 102-97. Billy Donovan peut remercier Alex Caruso pour son 3-points à 50 secondes de la fin, et DeMar DeRozan qui assomme le Heat à 22 secondes de la sirène.

Toujours à l’Est, les Knicks s’imposent facilement à Charlotte (122-108), et contrairement au Heat, Jalen Brunson et ses coéquipiers n’ont pas lâché leur large avance acquise dès le 1er quart-temps. C’est la 6e victoire en sept matches pour les hommes de Tom Thibodeau, et ils reviennent à la hauteur du Heat, à la 5e place de la conférence Est.

Chicago – Miami : 102-97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 108 NYK 122 NOR 120 MIN 121 CHI 102 MIA 97 MIL 132 DAL 125 SAS 108 MEM 120 GSW 123 OKC 130

Charlotte – New York : 108-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.