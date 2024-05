Quatre à la suite pour les Bucks face aux Mavericks

Dès les premières minutes de la partie, on a rapidement compris que cette rencontre n’allait pas devenir un sommet de défense. Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic lancent les hostilités avec 12 points chacun dans le premier quart-temps, dominé d’une courte tête par les Mavericks (33-34). En deuxième quart-temps, les Bucks (privés de Khris Middleton) répondent avec une défense bien en place.

Ça vole des ballons, ça marque des points et ça passe un 14-0. Mais Dallas revient petit à petit et n’a que deux points de retard à la mi-temps (60-58). Après la pause, c’est au tour des Mavericks d’avoir un temps fort. Les Texans passent un 13-0, avec un excellent Kyrie Irving. Les Bucks réagissent avec plusieurs tirs primés et un Damian Lillard actif même s’il y a toujours un écart avant le dernier acte (89-98).

Là encore, Milwaukee fait un « run », avec un gros 16-2. Pour autant, les troupes de Jason Kidd ne baissent pas les armes. Kyrie Irving les porte face à un imposant Giannis (40 points, 13 rebonds et 7 passes) et dans le « money time », il faut deux shoots primés de Pat Connaughton pour les faire plier définitivement. Victoire des Bucks (132-135) et c’est la quatrième de suite pour les champions 2021.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match sans défense. Les deux équipes n’ont eu aucun mal à prendre des tirs ouverts (92 shoots à 3-pts) car les défenses n’ont pas exercé une grosse pression. Quoi de plus logique sans doute puisque les deux formations sont à la peine dans ce domaine depuis le début de saison. On n’a vu que par séquences une intensité défensive digne de cette affiche et, pour le reste, c’est surtout le talent offensif des acteurs qui a parlé.

– Milwaukee sur le podium. Malgré d’évidents problèmes de défense et d’automatismes, les Bucks signent une 4e victoire de suite, et les voilà 3e à l’Est avec 9 victoires pour 4 défaites. C’est le même bilan que Dallas. À domicile, les joueurs d’Adrian Griffin sont difficiles à manoeuvrer avec six succès en sept matches.

– Kyrie Irving a tout tenté. Il a traversé la première période sans peser, avec seulement six points à 3/10 au shoot. Puis, le meneur de jeu des Mavericks est monté en puissance après la pause avec 33 unités ! En mode « Uncle Drew », avec de superbes finitions près du cercle malgré les défenseurs, c’est lui qui a permis à Dallas d’y croire en dernier quart-temps. Le champion 2016 termine avec 39 points à 16/29 au shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.