Karl-Anthony Towns et les Wolves renversent les Pelicans !

Après des victoires face à Dallas puis Denver, les Pelicans défiaient un troisième gros morceau consécutif : les Wolves. Et comme le calendrier actuel de l’équipe est particulièrement chargé, Zion Williamson est au repos.

Malgré tout, ce sont bien les locaux qui mettent rapidement la main sur le match, grâce notamment aux 11 points de Jonas Valanciunas en premier quart-temps. Herb Jones est monstrueux d’activité défensive et les Pelicans trouvent quelques opportunités de jeu rapide, ce qui leur permet de prendre 15 points d’avance (43-28).

Ce sera toutefois le plus gros écart du match, car Karl-Anthony Towns et les Wolves recollent rapidement au score, avec deux équipes en place et qui forcent des deuxième, troisième et quatrième efforts sur le plan offensif.

La grande majorité des paniers sont donc compliqués à aller chercher, à l’image de ce combat poste bas entre Jonas Valanciunas et Karl-Anthony Towns, les deux hommes s’arrachant le ballon avant que le Lituanien ne parvienne à shooter. Malgré tout, les Pelicans font toujours la course en tête, et sur un 3-points de Matt Ryan, ils pointent encore à +14 (108-94) à huit minutes de la fin du match. Ça sent bon pour les hommes de Willie Green…

Le tir de la victoire pour KAT

Sauf que les passages en zone de Minnesota vont perturber La Nouvelle-Orléans, et il n’y a donc plus qu’une possession d’avance pour les locaux à l’entrée des trois dernières minutes !

La fin de match est étouffante avec Karl-Anthony Towns qui donne l’avantage aux Wolves à 3-points. Brandon Ingram réussit un tir hyper compliqué pour égaliser (119-119) avant que Rudy Gobert ne rate deux lancers-francs. Dans la foulée, Brandon Ingram provoque la sixième faute d’Anthony Edwards mais ne met qu’un lancer sur deux.

Karl-Anthony Towns a donc la balle de la gagne en main, Anthony Edwards étant sur le banc, et KAT attaque Dyson Daniels pour inscrire un floater avec la planche qui remet Minnesota devant (121-120). Brandon Ingram a encore quelques secondes pour arracher la victoire mais son tir est raté. Quelle fin de match…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un money-time sous tension. Devant une grosse partie du match, les Pelicans se sont tendus à l’approche du buzzer final, face à des Wolves qui n’ont jamais lâché. Les spectateurs sont en tout cas passés par toutes les émotions avec les réussites à 3-points des Wolves qui les remettent devant, le panier ultra compliqué de Brandon Ingram pour égaliser, les lancers-francs ratés de Rudy Gobert et Brandon Ingram, ce tir décisif de Karl-Anthony Towns et bien sûr cette ultime tentative raté de Brandon Ingram…

– Une zone qui déstabilise. Même s’ils ne sont plus la meilleure défense de la ligue (3e), les Wolves sont très solides de ce côté du terrain, et ils ont surtout plusieurs cordes à leur arc pour faire réfléchir leurs adversaires. Les différents passages en zone ont ainsi déstabilisé Brandon Ingram et les Pelicans.

– Les Wolves au sommet de l’Ouest. Avec cette nouvelle victoire, Minnesota revient à égalité avec Denver (9 victoires – 3 défaites) au classement, et prend même la première place de la conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.