Le dos de Ben Simmons l’envoie encore à l’infirmerie !

Alors que Brooklyn avait pris ses précautions pour le ménager au maximum, voilà que le dos de Ben Simmons se remet à faire des siennes. Déjà privé de la fin de saison dernière en raison d’une énième hernie discale, le meneur des Nets n’aura tenu que six petits matchs avant de rejoindre à nouveau l’infirmerie.

Absent depuis trois matches en raison d’une douleur à la hanche, Ben Simmons a passé une IRM qui a révélé une compression nerveuse sur la partie gauche du bas du dos.

C’est ce pincement qui lui cause une douleur dans la hanche. La durée de son absence reste pour l’instant indéterminée, même si Jacque Vaughn reste positif et essaie de détendre l’atmosphère.

« J’ai essayé de plaisanter avec lui » rapporte le coach des Nets. « Il était sur la table de massage. J’ai juste essayé de plaisanter avec lui, parce qu’on s’était envoyé quelques textos. Vous savez, ces sportifs veulent jouer et apporter leur contribution. Et aucun athlète ne veut être blessé. Ce n’est pas quelque chose qu’il a demandé, ce n’est pas quelque chose qu’il veut. Nous essayons de faire en sorte que notre groupe soit complet et en bonne santé et qu’il se forge une identité, et il fait partie de cette identité. Ben a apporté à notre équipe un élément irremplaçable par son style de jeu. Je vais donc adopter une approche positive et j’espère que dans une semaine, il se sentira mieux et que nous aurons des nouvelles à vous communiquer ».

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 6 32 52.8 0.0 25.0 2.7 8.2 10.8 6.7 2.7 0.5 2.5 0.8 6.5 Total 323 33 56.0 13.9 59.0 1.8 6.1 7.9 7.5 2.9 1.6 3.2 0.7 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.