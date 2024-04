D’Angelo Russell revanchard après sa série ratée face aux Nuggets

On l’avait quitté dans la peau d’un remplaçant, ne tournant plus qu’à 6.3 points de moyenne et 32% de réussite au shoot (dont 13% à 3-points) lors de la dernière finale de conférence face aux Nuggets. Cinq mois plus tard, D’Angelo Russell se dit en tout cas prêt à repartir de l’avant avec les Lakers.

Des Lakers « sans limite » qui, comme souhaité par l’intéressé, n’ont pas hésité à le re-signer cet été pour deux ans et 37 millions de dollars (la deuxième année est une « player option »). En dépit des difficultés rencontrées par ce même « D-Lo » contre Denver, à un moment crucial de la saison…

« La saison dernière, [les Nuggets] ont trouvé un moyen de me faire sortir du parquet, car je ne défendais pas, je suppose », rappelle-t-il sans détour, à ce propos. « Donc je vais essayer d’éliminer ça et de ne pas leur donner une raison de ne pas me mettre sur le parquet. Je vais essayer d’être aussi dangereux que possible en attaque sans être un boulet en défense. »

Une présaison séduisante

Confirmé en tant que meneur titulaire de Los Angeles en 2023/24, D’Angelo Russell se sait attendu dans les prochains mois, notamment en défense, lui qui est retourné en Californie en février dernier et qui sort d’une campagne à 17.8 points et 6.2 passes de moyenne.

En attendant la reprise de la saison régulière, le 24 octobre, l’ancien joueur des Wolves profite déjà de la présaison pour se montrer sous son meilleur jour. Cumulant 15 points et 5 passes (en 15 minutes) contre les Warriors, puis 14 points et 6 passes (en 16 minutes) contre les Nets, 21 points et 8 passes (en 20 minutes) contre les Kings, et enfin 15 points et 5 passes (en 16 minutes) lors du dernier match face à Golden State.

Une efficacité et une montée en puissance synonymes de grand exercice à venir ? Il le faudra, tant pour D’Angelo Russell, à la recherche d’un contrat en or l’été prochain, que pour les Lakers, en quête de leur 18e titre NBA et qui auront bien besoin des qualités de scoreur du 2e choix de la Draft 2015 pour y parvenir.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 Total 571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.