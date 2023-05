D’Angelo Russell espère travailler dans la continuité aux Lakers

Les Lakers ont donc vu leur aventure prendre fin en finale de conférence, face à Denver. Malgré l’ajustement de Darvin Ham, qui a sorti D’Angelo Russell du cinq de départ pour le Game 4.

Un choix que le meneur des Lakers avoue avoir eu du mal à digérer.

« C’était difficile. C’était difficile d’être d’accord, évidemment » a reconnu D’Angelo Russell. « Mais dans un court laps de temps, il ne fallait pas distraire mes coéquipiers et tous les autres, et c’est à ce moment-là que j’ai su qu’il fallait être professionnel, qu’il ne fallait pas être une distraction à ce stade de la saison … C’est ainsi que j’ai procédé. Je voulais être professionnel et essayer de maximiser mes minutes, quand il y en avait pour moi ».

Si le joueur a été blessé dans son ego, le choix de Darvin Ham n’est pas étonnant du tout, tant le meneur/arrière des Lakers était en grosse difficulté sur cette série. Pas réputé pour sa défense, il a notamment été ciblé défensivement par les joueurs de Denver. De plus, en attaque, son apport était proche du néant. Sur la série, il a ainsi affiché des moyennes affreuses de 6.3 points et 3.5 passes décisives à 32.3% au tir dont 13.3% à 3-points…

Une saison tout de même réussie

D’Angelo Russell faisait partie des nombreuses pièces arrivées à la « trade deadline » dans le cadre du transfert de Russell Westbrook. À ce moment-là, les Lakers pointaient à la 13e place de l’Ouest à la mi-février, et se dirigeaient vers une saison sans playoffs, et même sans play-in. La reconstruction a néanmoins connu un succès immédiat.

Conséquences ? Les Lakers ont terminé la saison régulière en boulet de canon pour arracher la 7e place à l’Ouest. En play-in, ils sont venus à bout des Wolves avant de passer deux tours de playoffs, en sortant les Grizzlies et les Warriors pour aller jusqu’en finale de conférence. Un scénario que personne n’imaginait il y a quelques mois…

« Honnêtement, c’était un succès total, une expérience formidable » a répété D’Angelo Russell. « Revenir et être dans cette position, aussi bien préparé que je l’étais. Je me suis félicité d’avoir pu m’adapter et de m’être jeté dans le feu de l’action avec l’équipe et d’avoir essayé de trouver des solutions rapidement pour atteindre la finale de la conférence Ouest. C’est une réussite totale. Je n’ai vraiment pas à me plaindre de quoi que ce soit, si ce n’est que la balle ne rentrait pas à certains moments quand je le voulais, mais à part ça, j’ai apprécié mon temps ici ».

Arrivée en provenance de Minnesota, D’Angelo Russell a été un acteur important de cette remontée au classement et de la qualification en playoffs, grâce à son shoot extérieur qui a bien aidé le « spacing » autour de LeBron James et Anthony Davis. Le problème, c’est que la série face à Denver a rappelé son inconstance assez caractéristique.

De retour aux Lakers la saison prochaine ?

Free agent « non protégé » cet été, le joueur de 27 ans aimerait en tout cas rester à Los Angeles et construire sur une saison complète. Un dossier supplémentaire à gérer pour Rob Pelinka, alors que les signatures d’Austin Reaves et de Rui Hachimura semblent être la priorité du GM californien.

« Nous avons eu du succès dès le début, quand je suis arrivé ici, sans avoir eu le temps d’avoir une intersaison ensemble et de prendre confiance dans notre système. Avec les gars que nous avons, tout s’est mis en place immédiatement, donc c’est évidemment positif » a conclu D’Angelo Russell. « J’aimerais avoir l’opportunité de voir à quoi cela ressemble avec un training camp complet, mais c’est un business, c’est la NBA, donc nous verrons quelle opportunité se présentera et je ferai évidemment le meilleur choix pour moi ».

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 Total 495 30 42.6 36.2 78.8 0.5 3.0 3.5 5.7 1.9 1.1 2.8 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.