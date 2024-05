D’Angelo Russell ne voit aucune limite au potentiel de ses Lakers

Pas de grandes signatures du côté des Lakers cet été, mais un effectif enrichi judicieusement pour entourer LeBron James et Anthony Davis vers la quête d’un nouveau titre NBA. Les hommes de Darvin Ham ont vu leur saison s’achever en finales de conférence contre les Nuggets, futurs champions, et malgré un humiliant 4-0, les dirigeants ont fait le choix de la continuité.

Le meilleur exemple en est la prolongation de D’Angelo Russell, récompensé d’un nouveau contrat de 37 millions de dollars sur deux ans. Invité du podcast de Patrick Beverley, et le meneur est clair sur les ambitions de son équipe : elles sont sans limites parce que l’effectif est riche. « Nous avons beaucoup de joueurs… Faire en sorte d’apporter chaque soir ce qu’il faut pour gagner, je dirais que ça sera notre motivation. Un soir, ça peut être en marquant, le lendemain en donnant 8 passes décisives…”

Un style de jeu, un état d’esprit

En marge des prolongations de contrat de Rui Hachimura et donc de D’Angelo Russell, les Lakers ont aussi mis la main sur le meneur Gabe Vincent, sensation du début des Finals, puis Jaxson Hayes, qui pourrait être titularisé pour soulager Anthony Davis dans la raquette. Mais surtout, ils sont parvenus à conserver leur free agent le plus convoité, Austin Reaves.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Russell a de grandes attentes envers son équipe. « Un soir, on peut passer la soirée à faire des passes parce que la défense vous bloque, et on peut donner la balle à Austin Reaves dans le corner, il va la mettre » poursuit Russell. « C’est notre style de jeu, notre état d’esprit, et si nous avons tous cette mentalité, alors, honnêtement, je ne vois aucune limite à ce groupe”.