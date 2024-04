Jonathan Kuminga, bourreau des Lakers

Match typique de présaison entre les Lakers et des Warriors, avec l’habituel scénario d’une formation qui profite de l’entrée des remplaçants pour réussir un comeback et arracher la victoire. C’est le cas de Golden State cette nuit, mené d’une dizaine de points dans le 3e quart-temps avant de renverser les Lakers pour s’imposer 129-125. En fil rouge, la performance de Jonathan Kuminga.

Déjà auteur de 24 points et 8 rebonds lors du premier match de présaison, le jeune ailier des Warriors confirme avec 26 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Toujours aussi impressionnant lorsqu’il est lancé sur transition, Jonathan Kuminga a beaucoup progressé sur le jeu posé, et c’est devenu une vraie menace sur ces séquences. Après deux rencontres, il tourne à 54% à 3-points, et il est d’ailleurs le meilleur marqueur de la présaison avec 25 points de moyenne.

Vitesse, puissance, adresse

« Je veux juste continuer à progresser comme basketteur », avait-il expliqué la veille à NBC Sports Bay Area. « Mieux lire le jeu. Faire en sorte que le jeu devienne plus facile. Parce que le travail que vous faites chaque jour rend les choses plus faciles. Cet été, je suis resté le plus possible ici. J’ai beaucoup joué cet été, avec les nouveaux venus. J’ai essayé de lire le jeu, de m’impliquer, d’apprendre le rythme du jeu et d’autres choses. »

Pour l’instant, ça paie, et face aux Lakers, on l’a vu enrhumer LeBron James d’un petit cadrage-débordement, avant de dunker à deux mains sur Anthony Davis. Quand Jonathan Kuminga revient en jeu dans le 3e quart-temps, c’est lui qui met la claquette avec la faute, puis qui plante un 3-points pour relancer la machine.

Steve Kerr ne le lâche pas

En fin de match, c’est aussi lui qui met deux lancers-francs pour valider la victoire des Warriors. Un match plein, tout en maîtrise, et Steve Kerr a dû être très satisfait de constater sa progression. La veille, le coach des Warriors avait livré les axes de progression de son jeune ailier.

« Nous insistons pour qu’il devienne un rebondeur offensif », avait-il expliqué. « Le rebond défensif aussi. Nous voulons qu’il se jette au rebond, qu’il sprinte vraiment sur le terrain. C’est un très bon défenseur sur le ballon et nous allons le pousser à continuer à s’améliorer sur la défense sans ballon. Sur le plan offensif, on fait le maximum pour qu’il fasse le liant avec les joueurs, qu’il reconnaisse le moment où il faut poser un écran et plonger, le moment où il faut faire du main à main… »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.