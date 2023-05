Les Lakers prendront-ils le risque de sortir D’Angelo Russell du cinq de départ ?

Pris à la gorge d’entrée de Game 1 par les Nuggets, les Lakers ont notamment été victimes de leur tactique « small ball », avec la présence de trois meneurs/arrières dans leur cinq : Austin Reaves, Dennis Schröder et D’Angelo Russell. C’est ce qui avait surpris Steve Kerr et fonctionné dans le Game 6 face aux Warriors.

Si les deux premiers ont d’ailleurs montré de bonnes choses, dans le quatrième quart-temps par exemple, ce ne fut pas le cas du troisième, en difficulté toute la partie. « Nous avons fait un excellent travail sur lui, à tel point qu’il n’a même pas joué beaucoup en deuxième mi-temps », se félicitait après coup Michael Malone, le coach adverse.

Auteur de seulement 8 points et 3 passes en 26 minutes, à 4/11 au shoot (dont 0/3 à 3-points) et avec un différentiel de -25, « D-Lo » s’est en effet raté en beauté contre Denver, prenant également l’eau devant Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope ou Bruce Brown. À l’approche du Game 2, on peut donc s’attendre à ce que Los Angeles procède à des ajustements pour tenter d’égaliser dans cette finale de conférence.

Le risque de plomber mentalement D’Angelo Russell

L’un d’eux pourrait justement concerner D’Angelo Russell, scotché sur le banc durant tout le dernier acte dans le Game 1, quand les Lakers ont commencé à prendre la mesure des Nuggets, avec Austin Reaves, Dennis Schröder, Rui Hachimura, LeBron James et Anthony Davis alignés ensemble sur le terrain.

Ainsi, Darvin Ham osera-t-il écarter le All-Star (2019) de son cinq de départ, afin de le nommer remplaçant ? Selon ESPN, il y aurait actuellement des doutes dans le camp californien, puisque l’on ne veut surtout pas prendre le risque d’enfoncer le joueur de 27 ans, quitte à le perdre mentalement pour la suite des playoffs s’il venait à ne pas prendre ce choix comme un simple ajustement tactique, mais plutôt comme une rétrogradation.

Même si Rui Hachimura n’est pas promu titulaire, D’Angelo Russell est bien décidé à rebondir côté Lakers, car on l’a notamment vu revenir sur le parquet de la Ball Arena après le Game 1, pour une session de shoots improvisée…

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 Total 495 30 42.6 36.2 78.8 0.5 3.0 3.5 5.7 1.9 1.1 2.8 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.