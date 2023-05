Secoués, les Lakers ont trouvé les solutions trop tard

Bousculés, secoués, dominés, étouffés, noyés… On peut utiliser beaucoup de synonymes pour parler du début de match des Lakers à Denver. Un chiffre peut aussi permettre de bien saisir la domination des Nuggets dans ces douze premières minutes : 12 rebonds rien que pour Nikola Jokic !

Les choses ne vont guère s’arranger dans les minutes suivantes puisque Los Angeles encaisse 72 points en première période et accuse encore vingt points de retard en troisième quart-temps.

« On a mis une mi-temps pour entrer dans la partie », concède LeBron James en conférence de presse. « On doit comprendre qu’il faut être présent dès l’entre-deux. Ils ont frappé les premiers. Ils avaient plus (autant en réalité, 13) de rebonds offensifs en première mi-temps que nous de rebonds, donc ça offre des points sur seconde chance. Ils nous ont tués en contre-attaque aussi. Ils ont donné le ton dans ces 24 premières minutes et on a couru après notre retard dans les 24 suivantes. »

Comment expliquer un tel raté en début de partie, alors que les Lakers sont si solides défensivement depuis maintenant trois mois ? Pourquoi les joueurs de Darvin Ham ont-ils été si fébriles au rebond ?

« Sur certaines actions, c’est une question d’effort. Pour d’autres, on ne pouvait pas les avoir, c’est une question de taille », explique LeBron James. « On a eu des opportunités de prendre des rebonds, mais on n’a pas été capable de le faire. Un moment, j’ai fait un écran de retard, mais Nikola Jokic est arrivé pour prendre un de ses rebonds offensifs. En première mi-temps, on n’était pas concentré, pas connecté. »

Les Lakers ont avancé un pion dans ce jeu d’échecs

Le coach des Lakers a donc opéré un changement dans sa défense en seconde période. Rui Hachimura, qui a été bon offensivement, s’est ainsi chargé de Nikola Jokic, insaisissable pendant trois quart-temps et immense dans cette partie, à la place d’Anthony Davis.

« Ce n’est pas avec un schéma défensif qu’on peut prendre l’avantage face à Jokic, personne ne peut l’arrêter », commence Darvin Ham. « Il faut se donner et être capable de changer de joueurs et de schémas. On ne voulait pas aller trop loin dans les ajustements en fin de partie, car on est toujours dans un jeu d’échecs. Mais on a réussi à revenir et on sait que cette solution existe, avec d’autres qu’on n’a pas montrées ce soir. »

Une solution prometteuse pour les Lakers, malgré la courte défaite. Les statistiques le prouvent. Quand Anthony Davis s’est occupé de Nikola Jokic (55 possessions), les Nuggets ont marqué 1.45 point par action à 66% de réussite au shoot d’après ESPN. Dès que le Japonais était sur le Serbe (15 possessions), et qu’Anthony Davis pouvait retrouver son rôle de tour de contrôle défensive, au lieu de devoir défendre poste haut, Denver ne marquait plus que 0.67 point à 20% au shoot…

« Je pense que ça va être un sacré défi pour moi dans cette série, car ils sont vraiment grands et on a besoin de taille », constate Rui Hachimura, auteur de 17 points également. « Face à Jokic, j’ai simplement essayé d’être mobile, de gêner ses déplacements en étant bas sur mes appuis. C’était l’idée dont on avait parlé avant le match. Les coaches m’ont dit de défendre comme ça sur lui. C’était une excellente idée et, en seconde période, je trouve que j’ai fait du bon boulot sur lui. »