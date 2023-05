Comme il a joué avec LeBron James aux Lakers et qu’il évolue désormais avec Nikola Jokic aux Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope est plutôt bien placé pour comparer les deux MVP. Et il ne voit pas beaucoup de différences…

« J’ai le sentiment que la seule différence, c’est que LeBron peut sauter un peu plus haut que Jokic. C’est vraiment la seule différence que je vois » explique KCP. « J’adore jouer avec Jokic. C’est quelqu’un qui aime faire des passes et un intérieur dominant poste bas. Il fait ce qu’il doit faire et il lance tout le monde. »

Et comme sur la moitié des matchs de ces playoffs, il finit en triple-double avec 34 points à 12/17 au tir, 21 rebonds et 14 passes décisives. Agressif d’entrée de jeu, il pointait ainsi déjà à 8 points, 12 rebonds et 5 passes décisives à la fin du premier quart-temps, pour parfaitement lancer son équipe.

Pour LeBron James, Nikola Jokic et les Nuggets ont « frappé » en premier, surprenant des Lakers trop tendres en début de match, surpris par les rebonds offensifs et le jeu rapide développé par la troupe du Colorado.

Mike Malone : « Un Nikola Jokic agressif est un Nikola Jokic efficace »

« Un Nikola Jokic agressif est un Nikola Jokic efficace » appréciait Mike Malone, tandis que son homologue de Los Angeles, Darvin Ham, relativisait les limites athlétiques du double MVP de Denver.

« Il est l’un des joueurs les mieux préparés physiquement de notre ligue », expliquait le coach. « Il a une drôle de façon de courir, avec un petit rebond, mais ce gamin est en forme. Si vous le regardez des deux côtés du terrain, il porte une charge énorme mais il l’assume. Le travail qu’il fournit, la façon dont il se soucie de ses coéquipiers, la façon dont il essaie de les faire progresser, l’altruisme dont il fait preuve dans son jeu et sa personnalité sont autant d’éléments qui font de lui un super garçon … Même si on voit qu’il veut vraiment gagner ».

Quant à la déclaration de Kentavious Caldwell-Pope, Nikola Jokic s’amuse en la trouvant d’abord « offensante » avant de préciser que c’est « toujours cool d’être comparé à l’un des plus grands joueurs de l’histoire » même si les similitudes ne lui semblent visiblement pas évidentes. « Peut-être qu’on a un jeu global similaire, si ça a un sens quelconque, mais on pèse sur le jeu de façon différente, même si c’est évidemment un très bon joueur. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.