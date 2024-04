Les Lakers maintiennent leur confiance en D’Angelo Russell

C’était l’une des interrogations de l’intersaison des Lakers : D’Angelo Russell allait-il, ou non, être prolongé par la franchise californienne ? La réponse n’a pas traîné car, dès l’ouverture du marché, il y a re-signé pour deux ans et 37 millions de dollars (la deuxième année est en option).

Une négociation qui arrange les deux camps, puisque Los Angeles conserve son meneur à un tarif plutôt avantageux, tandis que « D-Lo » obtient un joli chèque chez un prétendant au titre et la possibilité de tester de nouveau le marché dans un an.

Ne reste donc plus qu’à déterminer son rôle, alors que l’on se souvient que D’Angelo Russell a terminé les playoffs sur une triste note. C’est-à-dire relégué sur le banc par son coach en finale de conférence, en raison de ses difficultés affichées face aux Nuggets : 6.3 points de moyenne, à 32% au shoot et 13% à 3-points…

Gabe Vincent sortira du banc

Dans la tête de Darvin Ham, il n’y a cependant aucun doute à avoir concernant le statut de « D-Lo » la saison prochaine.

« C’est notre meneur de jeu titulaire et je vais l’encourager à s’affirmer, gagner en assurance », annonce-t-il au cours d’un point presse. « C’est un basketteur très, très intelligent et il revient avec une sorte de sentiment de revanche, parce qu’il nous a choisis. Nous croyons en lui, et il fait partie de ces gars qui ont énormément d’orgueil, de passion, non seulement vis-à-vis de ses prestations individuelles mais aussi celles de ses coéquipiers. C’est un grand soutien pour ses coéquipiers, donc je recherche tout ça chez lui et je pense que c’est un joueur de plus qui va connaître une saison incroyable. »

À fond derrière son meneur, Darvin Ham se montre optimiste à propos de D’Angelo Russell et, malgré la concurrence de Gabe Vincent, il n’envisage pas de toucher à une rotation qui a réveillé les Lakers en deuxième partie d’exercice. Du moins, pas dans les semaines à venir…

« Il a été très bon dans sa communication tout l’été, surtout quand il est revenu aux affaires avec les gars », indique l’entraîneur de Los Angeles. « Le simple fait de le voir aux entraînements, pour des événéments, sa manière de communiquer… Il se fait entendre, encourage les nouveaux venus et a fait quelques sessions d’entraînement avec LeBron [James] et [Anthony Davis], juste tous les trois. On a beaucoup discuté de la manière avec laquelle se sont terminées les choses contre Denver, mais nous ne serions pas arrivés jusque là sans lui. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 73 33 45.9 41.9 82.1 0.4 2.8 3.2 6.3 2.0 0.9 2.1 0.5 18.3 Total 568 30 43.0 37.0 79.1 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.