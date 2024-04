John Collins soulagé de prendre un nouveau départ avec le Jazz

Après des mois de rumeurs le concernant, John Collins a finalement quitté Atlanta cet été, pour rejoindre son Utah natal gratuitement ou presque, en échange de Rudy Gay et d’un second tour de Draft.

L’objectif des Hawks ? Dégraisser financièrement, et sans doute aussi mettre un terme à des mois de malaise au sein du club, où l’intérieur était constamment dans les rumeurs de transfert. Plus largement, la saison dernière a marqué tout simplement la fin d’un cycle en Géorgie pour l’ancien de Wake Forest, qui ne s’y retrouvait plus sur les planches et avait signé la plus faible saison de sa carrière sur le plan statistique depuis son exercice rookie.

Alors, sans surprise au moment d’attaquer son premier camp d’entrainement avec sa nouvelle équipe à Salt Lake City, John Collins ne cache pas qu’il est soulagé d’être enfin passé à autre chose…

« D’une certaine manière, je me sens à nouveau comme un rookie », admet-il. « Un nouveau staff, des nouveaux coéquipiers, un nouvel environnement et une nouvelle ville… »

Un John Collins rancunier

Mais ce que « The Baptist » apprécie plus que tout ? « L’absence d’égos dans ce vestiaire », lance-t-il, la volonté à peine cachée de tacler son ancienne formation. « C’est rafraîchissant d’avoir un groupe de gars qui mettent vraiment l’accent sur le collectif et qui se donnent vraiment les moyens de le faire. C’est agréable à voir. C’est excitant pour moi d’être là, et vous savez, cela m’aide à me réveiller le matin en étant motivé pour aller jouer. »

De toute évidence, John Collins reste particulièrement amer quant à la manière dont son aventure à Atlanta s’est conclue, et il assure avoir hâte des retrouvailles…

« C’est définitivement entouré sur mon calendrier. C’est certain. Honnêtement, je pense déjà à ce que je vais faire quand je serai là-bas », assure-t-il en effet, à propos des Hawks/Jazz de cette saison.

La priorité : se réconcilier avec son tir

Par ailleurs, John Collins s’est aussi étendu sur un sujet plus sportif : son rôle avec le Jazz. Sans doute titulaire sur le « frontcourt », entre Lauri Markkanen et Walker Kessler, l’ailier-fort de 26 ans se dit excité d’intégrer un nouveau dispositif, au sortir d’un exercice compliqué en termes d’adresse (51%, dont 29% à 3-pts).

« J’ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour rester efficace et productif. Parfois, les choses ne marchent pas, quelle qu’en soit la raison. J’avais l’impression de faire du bon travail. Mais vous savez, quand votre taux d’utilisation tombe plus bas qu’il ne l’était lors de votre année rookie, je pense que cela en dit long », regrette-t-il, avant de laisser place à l’optimisme. « Coach Will [Hardy] met l’accent sur une autre façon de jouer au basket. Je suis satisfait car j’ai le sentiment que l’énergie avec laquelle je joue sur le terrain sera récompensée de la meilleure façon possible. Le coach m’a clairement fait savoir qu’il y aurait de l’espace et des opportunités pour que je puisse m’épanouir comme je le veux sur le terrain. »

En l’occurrence, il s’agira surtout pour John Collins de régler à nouveau la mire derrière la ligne à 3-points, après cette campagne 2022/23 à 29% de réussite dans l’exercice.

« Évidemment que je peux », s’exclame-t-il d’ailleurs, quand on lui demande s’il peut retrouver des meilleurs standards (36% en carrière, et notamment une saison 2019/20 à 40%).

« Lorsque votre rôle change, il y a une période d’adaptation. Soudainement je ne shootais plus autant [à Atlanta], et maintenant je dois apprendre à nouveau à prendre un certain volume de tirs », conclut-il ainsi, décidément critique quant à son utilisation avec les Hawks. « Je suis retourné au charbon et j’ai travaillé sur mon jeu … Je ne pense qu’à empiler les répétitions, et à réussir le plus de tirs possibles. »

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.2 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.2 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 Total 432 29 54.8 35.8 78.5 2.2 5.8 8.1 1.4 3.1 0.6 1.4 1.0 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.