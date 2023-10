Kawhi Leonard se défend de passer son temps à se reposer

On pourrait croire que la NBA a créé ce règlement sur le « load management » pour lui ! Depuis plusieurs années, Kawhi Leonard est exempté de back-to-back, et on l’a vu plus souvent assis que sur un terrain. Mais l’ailier des Clippers réfute cette image de joueur qui passe son temps au repos. Lorsqu’il ne joue pas, c’est qu’il ne peut pas !

« De quoi s’agit-il ? » répond-il à une question sur les nouvelles règles mises en place par la NBA. « Je ne connais pas les règlements. C’est quoi ? Est-ce qu’on parle de « load management » ? Si je suis en mesure de jouer, je vais jouer. Je me suis entraîné tout l’été pour jouer. Pas pour rester assis et regarder les autres jouer. Aucun règlement ne m’aidera à jouer plus de matches. Je n’essaie pas d’atteindre un certain nombre de matches. J’essaie de jouer le maximum de matches. Si je suis blessé, je ne peux pas jouer. Ces deux dernières années, je me suis déchiré un ligament du genou, en fin de saison, et je me suis déchiré un ménisque. C’est le basket… »

« Si la ligue voit ou essaie de se moquer de ce que j’ai fait avec les Raptors, elle devrait arrêter »

Rétabli justement de sa dernière opération d’un genou, Kawhi Leonard rappelle que lorsqu’il a été mis au repos dans le passé, c’était dans le cadre d’un retour à la compétition, après plusieurs mois sans jouer.

« Je ne suis pas un gars qui reste sur le côté à cause de « load management ». Quand j’étais avec les Raptors, c’était différent : je sortais d’une blessure, et il faut connaître les détails donnés par le médecin. Mais si la ligue voit ou essaie de se moquer de ce que j’ai fait avec les Raptors, elle devrait arrêter parce que j’ai été blessé pendant toute l’année. À part ça, si je suis capable de jouer, je jouerai au basket. »

Kawhi Leonard rappelle aussi qu’il s’est souvent blessé bêtement, et que ce sont des choses qu’il ne peut pas contrôler. « Il s’agit de faire attention à ne pas marcher sur quelqu’un… L’an passé, beaucoup de mes blessures étaient dues au fait que j’avais marché sur le pied de quelqu’un ou que je m’étais cogné à quelqu’un… Il faut contrôler ce qu’on peut contrôler, suivre les traitements qu’on peut et écouter son corps. »

Enfin, il rappelle qu’il a un jeu à risques, et que ça peut aussi expliquer ses fréquentes blessures. « Je suis un « two-way player ». Je me donne à fond, et des blessures surviennent. Je ne suis pas là à me promener… Je joue des deux côtés du terrain. J’affronte les meilleurs joueurs de chaque côté du terrain, chaque soir. Soit je défends sur le meilleur joueur adverse, soit c’est lui qui défend sur moi. Si une blessure survient, c’est comme ça… »