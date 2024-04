Si le début de saison de Jaden Ivey fut chaotique, avec beaucoup de mauvais choix des deux côtés du terrain, le 5e choix de la Draft 2022 a petit à petit trouvé un certain confort en attaque.

En défense, par contre, il a souvent été pris dans les écrans, tentant trop d’interceptions et mettant toute l’équipe en danger dans son dos. Globalement, l’arrière (1m93) sait qu’il va devoir progresser dans le domaine la saison prochaine, aux côtés de Cade Cunningham. Mais il sait aussi qu’il a le profil physique idéal pour le faire.

« Rien qu’en utilisant les dons que Dieu m’a donnés » répond-il sur la façon dont il peut s’améliorer défensivement. « Simplement mieux défendre, c’est ce sur quoi je me concentre. Utiliser ma vitesse pour naviguer entre les écrans et ne pas abandonner. Rester dans l’action, rester concentré défensivement. Je me suis amélioré sur cet aspect. »

S’il ajoute la concentration à sa vitesse et son envergure (2m06), Jaden Ivey a en effet les armes pour devenir un solide défenseur, alors que c’est forcément un élément clé de progression pour Monty Williams.

« J’ai l’impression que nous commençons à sentir que nous pouvons être une très bonne équipe défensive, alors nous devons juste continuer à travailler dur et à faire confiance à ce que Monty construit pour nous », continue le sophomore. « Il nous a beaucoup appris, comme tous les entraîneurs. Nous sommes très enthousiastes. »

27e défense l’an passé (117.8 points encaissés sur 100 possessions), les Pistons peuvent difficilement faire pire.

Ils ont aussi pour eux d’avoir un groupe qui a pas mal travaillé ensemble cet été, Cade Cunningham et Jalen Duren ayant joué les « sparring partners » pour Team USA à Las Vegas, Jaden Ivey, Isaiah Stewart, Ausar Thompson, Marcus Sasser et d’autres les ayant rejoint lors des sessions estivales de Rico Hines, à UCLA.

« Ça a été génial. C’est ce dont nous avions besoin, d’être ensemble, de jouer ensemble et de comprendre le fonctionnement des autres. C’est en faisant ces répétitions que nous deviendrons une meilleure équipe. On voit beaucoup d’équipes, comme Golden State, qui sont ensemble depuis longtemps. Nous avons un noyau qui continue à travailler dur à l’entraînement tous les jours, à jouer ensemble et à accumuler les répétitions. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 70 29 43.1 32.1 76.2 1.2 2.3 3.5 3.7 2.8 0.7 2.5 0.6 15.3 Total 144 30 42.3 33.2 75.4 1.1 2.6 3.7 4.5 3.0 0.8 2.8 0.4 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.