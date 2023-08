La statue de Kobe Bryant à Los Angeles dévoilée le 8 février 2024

C’est via un message de Vanessa Bryant sur les réseaux sociaux que les Lakers viennent d’annoncer la nouvelle : une statue de Kobe Bryant sera ainsi placée devant la Crypto.com Arena, la salle des Lakers, le 8 février 2024 !

Elle rejoindra celles de Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal et Elgin Baylor. Chick Hearn, qui a commenté les matchs des Lakers pendant plus de 40 ans, a également eu droit à sa statue.

La date choisie (8/2/24) est logiquement extrêmement symbolique puisqu’elle associe le 2, le 8 mais également le 24, soit le numéro de Gigi Bryant, décédée dans l’accident d’hélicoptère qui a aussi emporté son père, ainsi que les deux numéros portés par Kobe Bryant lors de sa carrière chez les Lakers.

Contrairement à ce qu’annonçait le Daily Mail, la statue représentera seulement Kobe Bryant, et pas sa fille Gigi.

« Kobe Bryant était l’un des athlètes les plus extraordinaires de tous les temps et l’un des individus les plus emblématiques de l’histoire de Los Angeles », explique ainsi Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers. « Il n’y a pas de meilleur endroit pour honorer Kobe avec une statue qu’ici, au centre de notre ville, où tout le monde peut le célébrer et s’inspirer de ses incroyables exploits. »

La cérémonie du 8 février aura lieu à l’extérieur de la salle, et les détails seront dévoilés dans les mois à venir.

« L’esprit transcendant de Kobe est toujours et pour toujours dans nos cœurs – nous inspirant chaque jour », conclut Rob Pelinka, le GM des Lakers et ancien agent de Kobe Bryant. « Et maintenant, avec le dévoilement de cette puissante et magnifique statue, il aura également une présence physique. Un lieu sur le terrain sacré que Kobe a créé, sur lequel nous pourrons tous nous rassembler pour rendre hommage à ce géant. »