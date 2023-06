NCAA | L’espoir lituanien Paulius Murauskas s’engage avec Arizona

Tommy Lloyd et son intérêt pour un roster cosmopolite, épisode 256… Aux côtés de Motiejus Krivas (Lituanie), Oumar Ballo (Mali), Pelle Larsson (Suède), Henri Veesaar (Estonie), Filip Borovicanin (Serbie) et Conrad Martinez (Espagne), le brillant coach des Wildcats d’Arizona a en effet ajouté dans les rangs de son équipe un septième (!) joueur non-américain pour la saison 2023/24 : le jeune lituanien Paulius Murauskas.

On rappelle que le technicien, du temps de son (long) passage à Gonzaga dans le staff de Mark Few (2001 à 2021), avait activement participé aux recrutements de certains joueurs internationaux emblématiques du programme de Spokane : Domantas Sabonis (Lituanie), Ronny Turiaf (France), Rui Hachimura (Japon) ou encore Kelly Olynyk (Canada). Et pas plus tard que cette saison, deux de ses titulaires étaient originaires des pays baltes : le meneur estonien Kerr Kriisa (parti vers West Virginia), et le pivot lituanien Azuolas Tubelis (inscrit dans la Draft).

Plus que n’importe quel autre coach universitaire, Tommy Lloyd adore donc les joueurs internationaux, particulièrement quand ils viennent des pays baltes. Et avec Paulius Murauskas, le leader des Wildcats pourrait bien avoir touché le gros lot, tant l’ailier de 19 ans est un gros talent, un des plus importants de sa classe d’âge.

Formé au Zalgiris Kaunas, Paulius Muraukas évoluait cette saison avec le Lietkabelis Panevezys, au sein duquel il s’est distingué dans le championnat lituanien (8.8 points et 3.8 rebonds). En Eurocup, il tournait à 4.4 points et 2.5 rebonds en 15 minutes par match. N’oublions pas non plus qu’il avait survolé le champion d’Europe U18 l’été dernier, terminant meilleur scoreur de la compétition (20.7 points), et deuxième à l’évaluation individuelle (19.6).

Désormais, il rejoint donc les Etats-Unis et le circuit NCAA, davantage tourné vers le développement que les ligues professionnelles en Europe, pour passer un cap et sûrement se préparer pour la NBA.

« Ma décision de rejoindre la NCAA est motivée par la volonté de progresser », a-t-il en effet déclaré pour ESPN. « Surtout physiquement, pour jouer des matchs à haute intensité. Je pense que [Arizona] est le contexte idéal, afin de poursuivre mon développement en tant que joueur. »

Crédit photo : Eurocup