NCAA | Adem Bona retourne à UCLA pour sa saison « sophomore » NCAA – Auteur d’une bonne saison « freshman », mais absent du processus pré-Draft à cause d’une opération à l’épaule, Adem Bona est promis à un rôle plus important chez les Bruins à la rentrée, et devrait pouvoir viser le premier tour de la Draft 2024.