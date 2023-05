Pourquoi Ja Morant risque cette fois une lourde suspension

La dernière fois que Ja Morant avait exhibé une arme à feu sur un live Instagram, il s’en était finalement tiré avec un stage « express » en Floride et huit petits matchs de suspension.

Le meneur de jeu des Grizzlies avait donc été plutôt épargné sur le plan sportif. Sur le plan financier et de la réputation, c’est une autre histoire car cette affaire a sans doute coûté à Ja Morant une place dans une All-NBA Team, et donc 40 millions de dollars sur son prochain contrat. Tandis que Powerade, qui souhaitait pourtant faire du joueur sa tête de gondole, a mis sa campagne publicitaire en pause pendant la « March Madness »…

Légalité et image publique

La dernière vidéo de Ja Morant, au cours de laquelle il exhibe à nouveau une arme à feu lors d’un live Instagram d’un de ses proches, pourrait donc inciter la NBA à frapper fort. La ligue a ainsi immédiatement lancé une enquête et la franchise, qui avait tant protégé sa star lors du dernier épisode, a cette fois rapidement annoncé sa suspension.

Selon Adrian Wojnarowski, d’ESPN, la possibilité d’une grosse suspension est « très réelle ». Pour d’autres dirigeants, une suspension d’une demi-saison, voire plus, est en effet une possibilité.

Car la question n’est pas celle de la légalité, Ja Morant pouvant potentiellement, dans le Tennessee, s’afficher avec une arme à feu avec ses amis. La question, c’est celle de l’image publique de Ja Morant mais aussi, par ricochet, des Grizzlies et de la NBA. Car comme nous l’expliquait Michael McCann, professeur diplômé d’Harvard et spécialiste en droit du sport il y a quelques années, la réputation est la clé de voute des ligues professionnelles sportives.

« Toutes les ligues sportives sont de plus en plus inquiètes par rapport à la mauvaise conduite des athlètes lorsqu’ils sont loin des terrains ou loin des parquets », nous détaillait-il. « Etant donné l’importance grandissante des réseaux sociaux, des chaînes de télévision et des magazines d’investigation, les athlètes sont de plus en plus exposés hors de leur lieu de travail. Les ligues ont une valeur fiduciaire [qui repose sur la confiance générale] et leur image doit donc être bonne auprès des fans et du public. L’image est également importante pour les ligues dans leur interaction avec les politiques, notamment les membres du Congrès qui votent les lois régulant le sport. Même s’il n’y a qu’une petite minorité d’athlètes qui enfreint la loi, ils ont tendance à attirer l’attention des médias et à ternir l’image de la ligue. D’un autre côté, les sportifs professionnels, comme les joueurs NBA, ne sont pas des travailleurs comme les autres. Ce sont des modèles pour les enfants, qui les idolâtrent. Qu’ils doivent répondre de leurs actes devant leurs ligues est quelque chose qui fait partie de leur métier et qu’ils doivent accepter ».

Pour Michael McCann, il est essentiel que ligue veille à son image publique.

« La NBA, et par extension Adam Silver, ont le devoir de préserver l’image de la ligue. Un joueur qui attire la controverse à cause de sa mauvaise conduite en-dehors des terrains ne fait pas seulement du mal à son image mais aussi à celle de son équipe et de la NBA. Il est parfaitement approprié pour son équipe et la NBA de répondre à cette controverse. Je ne crois pas que lorsqu’Adam Silver suspend un joueur qui a commis un délit ou un crime, ce soit une affaire de moralité. Il s’agit de savoir quels sont les intérêts de la NBA comme entreprise dont la réussite et l’échec dépend de la perception du public et des fans ».

Et cela vaut pour tous les acteurs de la NBA. Il faut ainsi rappeler que Donald Sterling a été banni comme propriétaire des Clippers alors que ses déclarations racistes n’étaient pas pénalement répréhensibles. Tenus dans un cadre privé, ils étaient ainsi « protégés » par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, l’enregistrement des propos n’étant d’ailleurs pas recevable dans le cadre d’une procédure judiciaire en Californie.

Mais si Donald Sterling a été banni, c’est que l’accord collectif stipule qu’un propriétaire « ne peut pas agir d’une manière qui affecte une équipe ou la ligue de façon négative ». Pour la NBA, la question est donc toujours celle de sa réputation, avant celle de la légalité pure et dure des comportements problématiques.

Ja Morant n’a rien compris

Mais ce qui pourrait pousser la NBA à se montrer beaucoup plus sévère, c’est évidemment la répétition. Adam Silver avait été très compréhensif avec Ja Morant lors du précédent épisode, lui passant un savon en misant sur une prise de conscience du meneur de jeu de Memphis pour éviter que cela ne se reproduise.

Malgré l’absence de charges retenues contre le All-Star par les autorités, qui n’avaient pas pu déterminer si l’arme était la sienne, s’il l’avait transportée dans l’avion des Grizzlies ou s’il l’avait exposé au-delà de l’extrait vidéo, le « commissionner » avait tout de même qualifié la conduite de Ja Morant de « irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse », rappelant que son geste « avait de graves conséquences compte tenu de son énorme cote et de son influence, en particulier parmi les jeunes fans qui l’admirent ».

« Ja m’a également fait comprendre qu’il avait tiré les leçons de cet incident et qu’il comprenait que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies et l’ensemble de la communauté allaient bien au-delà de son jeu sur le terrain » avait conclu Adam Silver après leur entretien à New York.

Après l’élimination de Memphis au premier tour des playoffs, face aux Lakers, Ja Morant avait d’ailleurs promis de retenir la leçon en prenant des « meilleures décisions » hors des terrains. C’était il y a quinze jours…

Ce nouvel incident bat ainsi en brèche tout le discours de rédemption et de maturité de Ja Morant, qui avait d’ailleurs bénéficié d’une étonnante impunité à Memphis alors que les incidents extra-sportifs se multipliaient ces derniers mois. L’indulgence d’Adam Silver passe désormais pour de la faiblesse, ou de la crédulité, le meneur ne souhaitant pas vraiment quitter cette « ambiance de gang » dans laquelle il se complait. Il souhaitait visiblement surtout mieux la dissimuler aux yeux du grand public, mais il n’a même pas réussi à le faire plus de quelques semaines. Dans tous les cas, cette nouvelle vidéo est « incroyablement stupide » conclut un dirigeant adverse.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.