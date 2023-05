Trophées NBA | Où sont passés les Américains ?

La tendance ne cesse de se renforcer avec le temps : la marge que les États-Unis possèdent historiquement sur le reste du monde en NBA —et même dans le basket en général— est plus petite que jamais. Outre le nombre de joueurs internationaux qui évoluent aujourd’hui dans la Grande Ligue (plus de 100 à chaque exercice, depuis 2013/14 !), il n’y a qu’à jeter un oeil aux différentes récompenses individuelles pour s’en convaincre.

Ainsi, cette saison, deux joueurs non américains —pour ne pas dire trois— se sont partagés deux des cinq principales distinctions —pour ne pas dire trois— : le Camerounais Joel Embiid (MVP) et le Finlandais Lauri Markkanen (Progression de l’année), sans évoquer le cas de l’Italo-américain Paolo Banchero (Rookie de l’année).

Le plus prestigieux des trophées, à savoir celui de « Most Valuable Player », est carrément tombé dans l’escarcelle d’un étranger lors des cinq dernières années (Giannis Antetokounmpo en 2019 et 2020, puis Nikola Jokic en 2021 et 2022, avant Joel Embiid en 2023), alors que le podium du vote ne comprend que des joueurs internationaux depuis deux ans (Antetokounmpo-Embiid-Jokic) !

Un constat que l’on pouvait aussi dresser pour le titre de Défenseur de l’année, remporté par à six reprises par un non Américain entre 2013 et 2021 (Marc Gasol, Joakim Noah, Rudy Gobert, trois fois, et Giannis Antetokounmpo), voire pour celui de Rookie de l’année, gagné quatre fois par un étranger entre 2015 et 2019 (Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns, Ben Simmons et Luka Doncic), tandis que celui de Progression de l’année a été raflé à quatre reprises par un joueur international sur les dix derniers (Goran Dragic, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam et Lauri Markkanen).

À quand la domination en playoffs ?

La preuve que le reste du monde a le vent en poupe ces dernières saisons et, le dernier exemple en date, c’est la composition de la « First All-NBA Team » 2023, qui laisse Jayson Tatum comme seul représentant des États-Unis, avec Giannis Antetokounmpo (Grèce), Luka Doncic (Slovénie), Joel Embiid (Cameroun) et Shai Gilgeous-Alexander (Canada) pour l’accompagner.

C’est tout simplement la première fois que quatre joueurs non américains se retrouvent invités à pareille fête dans le meilleur cinq, alors que Nikola Jokic (Serbie) et Domantas Sabonis (Lituanie) figurent respectivement dans les deuxième et troisième meilleurs.

Ne reste « plus qu’à » matérialiser cet équilibre des forces en playoffs, car on ne dénombre encore que quatre MVP des Finals non américains : Hakeem Olajuwon, Tony Parker, Dirk Nowitzki et enfin Giannis Antetokounmpo. Mais peut-être que Joel Embiid ou Nikola Jokic viendront s’ajouter à cette liste dans un mois, puisque Denver et Philadelphie peuvent toujours rêver du titre…