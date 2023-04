Most Improved Player 2023 | Lauri Markkanen plutôt que Shai Gilgeous-Alexander

En ce début de semaine, la NBA poursuit sa distribution des trophées individuels de la saison, en décernant celui de « Most Improved Player » 2023. Une distinction remportée cette année par Lauri Markkanen, qui succède ainsi à Ja Morant.

Préféré à Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson, le Finlandais est passé en l’espace d’un an de 14.8 points et 5.7 rebonds (en 31 minutes) avec les Cavaliers, à 25.6 points et 8.6 rebonds (en 34 minutes) avec le Jazz. Ses pourcentages ont également grimpé, passant de 45% au shoot (dont 36% à 3-points) et 87% aux lancers, à 50% au shoot (dont 39% à 3-points) et 88% aux lancers.

Une juste récompense aux allures de jolie revanche pour Lauri Markkanen, devenu All-Star pour la toute première fois en février, après avoir vécu quatre saisons compliquées avec les Bulls au sortir de sa Draft en 7e position en 2017. Sa progression au scoring d’une année à l’autre (+10.8 points) est accessoirement la plus élevée de la ligue, devant Trey Murphy III (+9.1 points), alors que le « Finnisher » n’est que le 7e joueur non-américain à gagner ce titre, après Gheorghe Muresan (1996), Boris Diaw (2006), Hedo Turkoglu (2008), Goran Dragic (2014), Giannis Antetokounmpo (2017) et Pascal Siakam (2019).

Pour la petite anecdote, soulignons que l’ailier-fort de Utah a décroché ce prix, renommé en l’honneur de George Mikan, au moment même où il effectue… son service militaire !

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 Total 348 31 45.5 37.1 85.8 1.3 5.9 7.1 1.4 1.9 0.7 1.4 0.5 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.