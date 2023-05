L’Italie de plus en plus pessimiste pour Paolo Banchero

Pourtant né aux États-Unis, Paolo Banchero semblait très motivé à l’idée de représenter l’Italie dans les compétitions internationales. Possédant ainsi la nationalité italienne depuis 2020, grâce à ses liens paternels avec le pays européen, il envisage depuis de nombreux mois de porter les couleurs de la « Squadra azzurra ». Lors du « media day » du début de saison, il a même posé avec un drapeau italien…

« J’ai l’intention de jouer pour l’équipe nationale italienne, mais je ne sais pas encore quand. Je n’y suis pas encore allé, mais la quantité d’amour que je reçois de la part de l’Italie est folle. C’est fou. J’ai hâte d’aller en Italie » avait déclaré Paolo Banchero en octobre. « J’ai vu qu’ils s’étaient qualifiés pour la Coupe du monde. C’est une grande réussite et j’en suis très heureux. Le fait que vous m’admiriez tous me rend reconnaissant. Le fait d’avoir autant de fans et d’être contacté sur les réseaux sociaux est absolument passionnant. Vous me témoignez de l’amour et du soutien en permanence : cela me pousse vraiment à aller de l’avant. Je dois en parler à mon équipe, à mon agent, à ma famille. Ce serait une grande opportunité, je ne peux pas le nier, mais il y a encore du temps devant moi. Je dois y réfléchir, je l’évaluerai au jour le jour » a ajouté le joueur du Magic quelques semaines plus tard.

Plus de communication entre les deux camps

Mais voilà, à environ quatre mois de la Coupe du Monde, les discussions sont au point mort, et le doute est de plus en plus grand sur la participation du joueur.

« Nous avions convenu de reprendre contact à la fin de sa saison en NBA » a confié Gianni Petrucci, président de la fédération italienne. « Et la saison NBA est maintenant terminée. Au lieu de cela, nous sommes actuellement en stand-by et, pour être honnête, je me sens plus pessimiste qu’optimiste ».

Drafté en première position par le Magic, Paolo Banchero a réussi sa première saison en NBA en étant élu Rookie de l’année. Il a terminé la campagne avec des moyennes de 20 points, 6.9 rebonds et 3.7 passes décisives en 72 matchs disputés. Sa participation au prochain Mondial serait donc un énorme atout pour la sélection italienne.

Mais alors qu’il penchait pour l’Italie car il avait souvent été snobé par la sélection américaine dans les catégories de jeunes, son nouveau statut pourrait lui ouvrir les portes de Team USA. De quoi le faire réfléchir…

Après avoir atteint les quarts de finale des JO en 2021 et de l’EuroBasket en 2022, l’Italie a de son côté l’ambition d’aller encore plus loin lors de la Coupe du monde 2023. Une compétition qui aura lieu du 25 aout au 10 septembre, et qui sera organisée par trois pays différents : le Japon, l’Indonésie et les Philippines.

L’Italie évoluera dans le groupe A en compagnie de l’Angola, la République Dominicaine et les Philippines.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 Total 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.