Paolo Banchero finalement pas si chaud pour jouer avec l’Italie…

En décembre dernier, ça semblait prendre la bonne direction, voire couler de source. Le rookie star du Magic, Paolo Banchero, et le sélectionneur de l’Italie, Gianmarco Pozzecco, avaient discuté et l’heure était clairement à l’optimisme. L’ancienne pépite de Duke allait représenter le pays natal de son paternel, Mario Banchero…

Aujourd’hui, rien ne semble moins sûr. Paolo Banchero s’est effectivement ouvert sur son envie de jouer pour l’équipe américaine, avec laquelle il a déjà vécu plusieurs déceptions, dans les catégories de jeunes.

« Je ne sais pas encore, c’est une question qu’on me pose tout le temps », a-t-il réagi sur le podcast de Quentin Richardson et Darius Miles, The Knuckleheads. « Mon père s’appelle Mario, son frère Giulio et un autre Angelo. On a tous des noms italiens et bien sûr, en grandissant, je me demandais pourquoi. Mais mon père et moi n’avons jamais été en Italie. On essaye de s’organiser pour y aller cet été car mon père m’a toujours dit qu’il voulait m’y amener tôt ou tard pour rencontrer ce côté de notre famille qui y vit toujours. J’ai eu l’opportunité d’obtenir un passeport italien, donc je l’ai saisie. »

Mais le fait de disposer d’un passeport italien ne fait pas tout. Encore faut-il avoir la volonté de se déplacer et de s’impliquer sur le long terme avec le nouveau projet de la Squadra Azzurra menée par le Gianmarco Pozzecco.

Dans le cas de Paolo Banchero, la tentation de jouer pour l’équipe américaine (forcément plus talentueuse et ambitieuse lors des compétitions internationales) devient de plus en plus forte. La nomination récente de Grant Hill à la tête de la fédération n’aide pas la cause transalpine dans le dossier…

« Ce qui est absurde, c’est que j’ai déjà fait plusieurs essais avec le Team USA pour les équipes de jeunes. Mais j’ai toujours été rejeté. Quand j’étais au lycée, Team USA m’a déçu plus d’une fois honnêtement. Ils m’ont coupé plusieurs fois, ce qui m’a laissé un goût amer. Et puis à 16-17 ans, la fédération italienne a contacté mon père et (…) s’il n’y avait pas eu le Covid, j’aurais probablement déjà joué pour la sélection italienne à 17 ou 18 ans. Mais tout s’est arrêté et je suis allé à l’université. Maintenant que j’ai été le n°1 de la Draft, les choses ont changé. Surtout à la tête de la fédération américaine, où il y a Grant Hill, un ancien de Duke et d’Orlando, comme moi. En gros, j’ai une décision à prendre… »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 Total 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.