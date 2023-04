Klay Thompson espère être prolongé au maximum par les Warriors

Après deux ans et demi loin des parquets entre 2019 et 2022, Klay Thompson a retrouvé un niveau de jeu solide cette saison, affichant 21.9 points de moyenne à 44% au shoot (dont 41% à 3-points) et 88% aux lancers-francs.

Actuellement engagé dans sa neuvième campagne de playoffs, qui peut lui permettre de remporter le cinquième titre de champion de sa carrière, l’arrière des Warriors sait aussi qu’il lui faudra bientôt penser à sa situation contractuelle, car il sera « free agent » dans un an. Selon ESPN, il s’attendrait d’ailleurs à obtenir un contrat max de la part de ses dirigeants et, ce, dès cet été.

Désormais âgé de 33 ans, Klay Thompson n’est pourtant pas sûr d’obtenir ce qu’il recherche sur le plan salarial. Déjà, parce que Golden State est dans le rouge financièrement, « à cause » des prolongations de Stephen Curry, Andrew Wiggins puis Jordan Poole. Ensuite, parce que le quintuple All-Star prend de l’âge et que ses plus belles années sont logiquement derrière lui. Enfin, parce que la NBA entend pénaliser beaucoup plus durement les équipes les plus dépensières, parmi lesquelles les champions en titre.

C’est d’ailleurs pour ces raisons que l’avenir de son acolyte Draymond Green n’est pas non plus garanti chez les Warriors. Mais, si comme Green, il venait à ne pas trouver de terrain d’entente avec les « Dubs », Klay Thompson ne manquera pas de prétendants dans un an, car il reste un shooteur de premier plan et un défenseur correct.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 Total 716 33 45.5 41.6 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.