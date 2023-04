Toutes les équipes étaient sur les parquets dimanche soir et forcément, ça offre beaucoup d’actions agréables. Pour son dernier match de saison régulière en carrière, Udonis Haslem s’est fait plaisir.

Scottie Barnes et Markelle Fultz aussi, en contre-attaque. Anthony Edwards et Anthony Davis ont brillé en défense avec de gros contres, quand Jonathan Kuminga et Darius Bazley occupent les premières places avec des envolées.