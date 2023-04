Multiplex conférence Est | Killian Hayes et Theo Maledon cartonnent pour finir

Le hasard du calendrier nous a peut-être offert un avant-goût des playoffs à l’Est ! Si on sait déjà que les Nets et les Sixers se retrouveront à partir de samedi prochain, deux autres équipes ont peut-être affronté leurs futurs adversaires. Il s’agit des Celtics qui défiaient les Hawks et les Bucks face aux Raptors.

De cette dernière soirée à l’Est, on retiendra que Mikal Bridges a disputé son 83e match de la saison, et c’est très rare. A Miami, le Heat a offert un beau rocking-chair pour le dernier match d’Udonis Haslem. Devant ses amis et sa famille, le quadra était déchaîné avec 11 points en six minutes en 1er quart-temps pour finir avec 24 points !

Pour la 4e fois de la saison, Cam Thomas plante plus de 40 points, mais les Nets s’inclinent lourdement face aux Sixers. Côté Celtics, Payton Pritchard signe un triple-double, ce n’est que le 2e de la saison chez les Celtics.

Côté Français, Killian Hayes et Theo Maledon finissent sur une très bonne note avec 26 points, 8 rebonds et 7 passes pour le premier, et 18 points, 8 rebonds et 6 passes pour le second.

Celtics – Hawks 120-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Nets – Sixers 105-134

Raptors – Bucks 121-105

Knicks – Pacers 136-141

Heat – Magic 123-110

Wizards – Rockets 109-114

Bulls – Pistons 103-81

Cavaliers – Hornets 95-106

