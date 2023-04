La saison régulière 2022/23 se terminait par un feu d’artifice de 15 rencontres ! Après les huit premières dans la conférence Est, dès 19 heures, place aux sept dernières dans la conférence Ouest, à partir de 21h30.

Quatre matchs nous intéressaient davantage que les autres, car il s’agissait des quatre de la soirée avec de l’enjeu : Lakers/Jazz, Blazers/Warriors, Suns/Clippers et Wolves/Pelicans. À l’issue de ceux-ci, nous connaîtrions enfin les équipes en possession des 5e, 6e, 7e, 8e et 9e places.

Entre les records NBA de Golden State dans le premier quart-temps (55 points et 12 paniers à 3-pts), l’altercation physique entre Rudy Gobert et Kyle Anderson à Minneapolis puis celle entre Mason Plumlee et Bones Hyland à Phoenix, ou les folles fins de match des Clippers puis des Wolves et des Pelicans, ce fut un dimanche soir très animé !

Une soirée de folie !

Pour commencer, relevons l’humiliation infligée par les Warriors à Portland (+56 !), avec Stephen Curry (26 points, 7 passes, 5 rebonds) et Klay Thompson (20 points) qui n’ont joué que 22 minutes. De quoi leur assurer une place en playoffs et envoyer les Lakers en play-in. Des Lakers qui ont également fait le boulot contre le Jazz, dans la douleur et dans le sillage d’un LeBron James impérial (36 points, 6 rebonds, 6 passes).

Ensuite, tout s’est réellement décanté une fois que les Clippers sont parvenus à battre l’équipe B des Suns, non sans difficulté, grâce à Norman Powell (29 points), Kawhi Leonard (25 points, 15 rebonds, 6 passes) et Russell Westbrook (25 points, 8 passes, 7 rebonds). Quelques instants plus tard, les Wolves sont sortis victorieux d’un duel irrespirable face aux Pelicans, bien aidés par Karl-Anthony Towns (30 points, 8 rebonds) et surtout Anthony Edwards (26 points, 13 rebonds, 4 interceptions, 4 contres) !

Par ailleurs, trois autres rencontres « sans intérêt » sportivement (si ce n’est de perdre pour avoir plus de chances d’avoir un choix de Draft élevé…) avaient lieu : Mavericks/Spurs, Nuggets/Kings et Thunder/Grizzlies.

L’occasion pour San Antonio, Denver et Oklahoma City de finir sur une bonne note, grâce à Sandro Mamukelashvili (23 points, 11 rebonds) et Dominik Barlow (21 points, 19 rebonds), Bruce Brown (21 points, 6 rebonds, 6 passes), ou Tre Mann (24 points, 12 rebonds, 12 passes) et les Français Olivier Sarr (22 points, 15 rebonds) et Ousmane Dieng (22 points, 9 passes, 8 rebonds).

LA Lakers — Utah : 128-117

Portland — Golden State : 101-157

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Phoenix — LA Clippers : 114-119

Minnesota — New Orleans : 113-108

Dallas — San Antonio : 117-138

Denver — Sacramento : 109-95

Oklahoma City — Memphis : 115-100

