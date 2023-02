Encore du choix cette semaine avec notamment Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson, Ja Morant, Kyrie Irving, Trae Young ou Donovan Mitchell sur les lignes arrières. On veut toutefois mettre en avant l’impact de Derrick White, précieux en l’absence de Marcus Smart à Boston. Tout comme celui de De’Aaron Fox à Sacramento.

Sur les ailes, Giannis Antetokounmpo reste inamovible alors que ses Bucks restent sur dix victoires. À ses côtés, Pascal Siakam, Julius Randle, Jimmy Butler voire Jayson Tatum, malgré sa maladresse, étaient des options. Mais là encore, on opte pour un joueur certes mon scoreur mais essentiel pour son équipe avec Evan Mobley.

Pareil sous le cercle, où on aurait pu choisir Joel Embiid et Nikola Jokic, ainsi que Jarrett Allen. Néanmoins, on opte pour Bam Adebayo, devenu le maillot très fort du Heat cette saison.

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.





