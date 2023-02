Le Top 10 de la nuit | Jimmy Butler mis sur orbite

Le « showtime » a encore été au rendez-vous cette nuit avec un Top 10 de haute volée qui débute par une passe dans le dos de Rudy Gobert pour Kyle Anderson. On note également la présence de LaMelo Ball et son spin-move avant d’envoyer un 3-points, ou encore des voltigeurs Precious Achiuwa et Chris Boucher pour Toronto, Bennedict Mathurin pour Indiana et enfin la paire Herro-Adebayo pour Miami.

Mais le numéro 1 du classement ne pouvait être autre que Jimmy Butler avec son alley-oop « clutch » transformé à la dernière seconde pour offrir la victoire à Miami sur Houston, 97-95.