Le spectacle était à Minnesota vendredi soir. On peut certes garder en mémoire le dunk de Giannis Antetokounmpo avec son bras gigantesque, mais les Wolves et les Grizzlies prennent toute la place avec la moitié du Top 10.

Surtout Rudy Gobert et ses coéquipiers, car les Grizzlies n’ont qu’une action pour eux. Le pivot français et Naz Reid montent au dunk et Kyle Anderson s’illustre avec une passe dans le dos. La première place est pour une envolée d’Anthony Edwards face à Jaren Jackson Jr.