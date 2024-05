Le MVP de la nuit | Anthony Edwards, un monstre d’énergie

« C’est l’anniversaire de ma copine dans deux jours, et elle doit partir à l’étranger, et il fallait que je fasse un show pour elle ». C’est ainsi qu’Anthony Edwards a justifié sa monstrueuse performance de la soirée. Certes, en face, ce n’était que les Rockets qui restaient sur douze revers de suite, mais l’arrière des Wolves y a mis la manière avec un festival de dunks et de shoots lointains.

« On avait expliqué aux joueurs la veille combien ce match était important pour nous, et combien on avait besoin qu’il donne le ton » raconte Chris Finch. « Il l’a clairement fait, et il a été unique ce soir, des deux côtés du terrain. Il a été précis dans ses prises de décision, il a shooté, pénétré… et il a faut tous les bons choix. »

Déjà auteur de quelques cartons depuis son arrivée en NBA, Anthony Edwards signe sa 3e performance en carrière avec 44 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 3 contres.

Le tout à 17 sur 29 aux tirs avec un équilibré 8 sur 16 à 3-points. Le tout avec deux énormes sur Alperen Sengun. C’est lui, dans le 3e quart-temps, qui réveille ses coéquipiers avec 16 points.

Le vrai leader des Wolves ?

« J’essaie d’apporter de l’énergie à l’équipe. J’ai vu comment tournaient les choses. On était menés de 12 points. Je savais juste qu’il fallait qu’on fasse quelque chose. En fait, mon tir était réglé ce soir, et je suis très heureux » poursuit « Ant », aussi impressionnant en défense sur Jalen Green.

Pour Anthony Edwards, ce match doit être un modèle pour la suite. « C’est mon but de le faire tous les soirs. Je pense que je fais du bon boulot à essayer de donner le ton. Parfois, ce n’est pas en marquant des points, mais par la défense, le rebond, le fait d’accélérer sur transition, ou d’aller chercher une faute tôt dans le match. »

Pour Nate Knight, « Ant réalise combien il peut avoir un impact. Il commence enfin à en prendre conscience ». Quant à D’Angelo Russell, devenu Lieutenant, il estime que « les Wolves sont difficiles à battre lorsqu’il joue à un tel niveau en défense et en attaque ».

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.