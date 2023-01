Dwyane Wade est à Paris en ce moment, comme ambassadeur de la NBA à l’occasion de la rencontre entre Chicago et Detroit, mais aussi pour voir son fils Zaire participer au Combine de la Basketball Africa League. L’occasion de fêter ses 41 ans dans la capitale française.

Retraité depuis 2019, « Flash » a en tout cas marqué toute une génération de fans. Le triple champion NBA (2006, 2012 et 2013), MVP des Finals 2006 et 13 fois All-Star (2005–2016, 2019) a ainsi offert des tas de dunks, de shoots décisifs, de tirs acrobatiques, de contres, de dribbles et de slaloms dans les défenses adverses à ses fans.

Voici un mix qui compile ses trois plus actions de chaque saison pour mieux s’en rappeler.