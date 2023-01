Stats & Highlights | Ça plane pour les Kings et les Nuggets

Rien n’arrête les Nuggets et Nikola Jokic. Les leaders de la conférence Ouest ont été mis en difficulté par le Magic, mais le double MVP sauve la mise avec un panier primé décisif. Denver est sur six victoires de suite.

Les Kings aussi continuent leur bout de chemin. En battant les Spurs, qui signent de leur côté un quatrième revers de rang, les troupes de Mike Brown enregistrent une quatrième victoire d’affilée.

San Antonio – Sacramento : 119-132

Avec un bon Jakob Poeltl, les Spurs entament bien la partie. L’intérieur inscrit huit points et contre deux shoots pour permettre aux Spurs de mener 13-4 après presque cinq minutes. Mais ça ne va pas durer pour San Antonio.

Après une fin de première période équilibrée, les Kings font la différence en troisième quart-temps. La défense des troupes de Gregg Popovich cède, les Spurs ne trouvent plus la cible et les Californiens ont pris douze points d’avance à l’entame du dernier acte. Domantas Sabonis (18 points et 18 rebonds) et ses coéquipiers ne tremblent pas et s’imposent.

Denver – Orlando : 119-116

Avec les tirs primés de Michael Porter Jr. et les passes de Nikola Jokic, les Nuggets prennent le large en première mi-temps, avec quinze points d’avance à la pause. Le Magic, porté par Franz Wagner notamment, revient en troisième quart-temps.

En dernier quart-temps, les deux équipes s’échangent les paniers. Bol Bol inscrit sept points en une minute et Orlando est devant. Dans les dernières secondes, c’est une affaire de lancers-francs : Aaron Gordon réussit les siens, Markelle Fultz seulement un seul donc égalité à 116 partout. Nikola Jokic (17 points, 14 passes et 10 rebonds) marque alors à 3-pts pour valider la victoire de Denver.