Terance Mann et Kawhi Leonard assurent face aux Rockets

Dans une période difficile, les Clippers ont presque joué à se faire peur ce dimanche à domicile face au dernier de la classe, privé en plus de ses deux meilleurs scoreurs, Jalen Green (suspendu) et Kevin Porter Jr, touché au pied.

Car les trois premiers quart-temps ont été plutôt équilibrés, avec d’un côté le trio Gordon-Martin Jr-Sengun pour permettre à Houston de faire la course en tête, et en face la paire Mann-Leonard pour lui répondre et maintenir les Clippers dans le coup.

Repassés devant sur quelques coups d’éclat de Kawhi Leonard avant le début du quatrième quart-temps (91-90), les Californiens n’ont alors pas tardé à replonger les Rockets dans le doute dès le début du dernier acte.

Les locaux ont attaqué par un 12-2 alimenté par Robert Covington par deux fois, Norman Powell, Reggie Jackson et conclu par une claquette de Moses Brown (103-92).

Le dunk de Tari Eason pour stopper l’hémorragie n’a pas suffi à inverser la tendance une dernière fois. Au contraire, le 2+1 suivi du 3-points du MVP du match, Terance Mann, ont enfoncé le clou en faveur des Clippers à cinq minutes du terme (112-98). Le 3-points de Norman Powell et le dunk de Moses Brown ont achevé le spectacle pour assurer la victoire, 121 à 100.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une question d’habitude. Les matchs des Rockets se classent en deux catégories cette saison. Il y a ces rencontres qui tournent à la boucherie comme les deux derniers face à Sacramento. Et puis il y a les matchs comme celui-ci, où les Rockets tiennent pendant trois quart-temps, parfois plus, pour presque toujours finir par s’écrouler. La série dévastatrice des Clippers au début du quatrième quart-temps avait ainsi des airs de déjà vu pour Stephen Silas et ses troupes.

– Un quatrième quart-temps à sens unique. Moins intenses, moins inspirés et moins adroits, les Rockets ont saboté un travail remarquable pendant trois quart-temps en à peine plus de quatre minutes avec ce 12-2 qui a offert le champ libre aux Clippers pour s’imposer. A l’arrivée après ce 30-10 encaissé en 12 minutes, la note est salée.

TOPS/FLOPS

✅ Terance Mann. De loin son meilleur match de la saison ! Une partition presque parfaite pour le meneur des Clippers avec une grosse efficacité (12/16 au tir) et deux actions à la hauteur de sa prestation pour tuer le suspense dans le dernier acte.

✅ Kawhi Leonard. Il a senti l’urgence et s’est employé à chaque fois que les Clippers en ont eu besoin, comme en fin de troisième quart-temps, lorsqu’il a enchaîné quelques actions décisives pour remettre les siens dans le droit chemin. .

⛔️ Les shooteurs des Rockets. Un triste 7/31 à 3-points qui contraste avec le 14/32 des Clippers. Les shooteurs texans n’ont pas vraiment été à la fête entre Eric Gordon (1/5), même s’il a compensé par de l’agressivité vers le cercle, Garrison Mathews (1/5) et Josh Christopher (0/6).

LA SUITE

Los Angeles (23-22) : les Clippers recevront les Sixers ce mardi (04h00).

Houston (10-33) : « back-to-back » à Los Angeles pour les Rockets qui affronteront les Lakers ce lundi soir (04h30).