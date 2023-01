Lakers — Sixers : Joel Embiid a le dernier mot face à LeBron James

Frustrante. Tel est le mot qui caractérise sans doute le mieux cette défaite des Lakers (leur troisième de suite) face aux Sixers (113-112) pour les fans de Los Angeles. En back-to-back, les coéquipiers de Joel Embiid (35 points, 11 rebonds) et James Harden (24 points, 7 rebonds, 13 passes) ont lutté et souffert, mais ils ont tout de même réussi à s’imposer à l’arraché en Californie.

Malgré les grosses perf’ de LeBron James (35 points, 8 rebonds, 10 passes) et Russell Westbrook (20 points, 14 rebonds, 11 passes), Los Angeles a rendu les armes dans la dernière minute et les « Purple & Gold » pourront regretter leur ultime possession, tellement mal négociée par le 6e homme de Los Angeles…

D’où cette notion de frustration évoquée au préalable, mais qui ne s’applique bien évidemment pas aux joueurs de Philadelphie, désormais installés dans le Top 4 de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Joel Embiid et Philadelphie ont le dernier mot. Comme à Salt Lake City la veille, les Sixers ont été poussés dans leurs retranchements. Mais, comme à Salt Lake City, les Sixers l’ont emporté sur le fil, grâce à un panier capital de leur pivot All-Star dans la dernière minute (et sur une passe de James Harden). Le genre de succès qui soude un groupe, surtout quand il intervient sur la route, à l’issue d’un mano-à-mano où aucune des deux équipes ne s’est détachée au score. Avec cette victoire, leur quatrième d’affilée à l’extérieur, les hommes de Doc Rivers reviennet à égalité avec Milwaukee, pour la 3e place à l’Est.

— Nouveau « milestone » pour l’inoxydable LeBron James. Il lui manquait 11 unités pour atteindre la barre des 38 000 points en carrière et « LBJ » n’a pas traîné pour rejoindre Kareem Abdul-Jabbar dans ce club ultra select. Auteur de 16 unités dans le seul premier quart-temps, on a ainsi vite senti que le quadruple MVP était dans un grand soir et cela n’a pas raté. Intenable à mi-distance et dans la peinture, il a écoeuré chacun de ses défenseurs et tenu à bout de bras son équipe, pour répondre à la paire Embiid/Harden. Los Angeles peut donc regretter de ne pas lui avoir donné la gonfle dans les dernières secondes…

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Aux côtés de Joel Embiid, le MVP 2018 a encore une fois été très bon pour les Sixers, prenant ce que la défense adverse lui laissait offensivement, sans rien gâcher (9/15 aux tirs et 4/7 à 3-pts, avec seulement 2 ballons perdus), mais s’attelant surtout à mettre en place l’attaque de Philly. On l’a même vu se montrer décisif sur la fin, avec sa série de 7 points ou ses deux caviars pour Joel Embiid dans le money time. Dont celui pour ce qui restera comme le shoot de la victoire.

✅ Russell Westbrook. Dans la lignée de ses dernières sorties, le MVP 2017 a livré un match plein (et propre) en sortie de banc. En triple-double, son 4e de la saison (tous comme remplaçant, un record NBA) et son 198e en carrière, il a brillamment alterné entre efficacité au scoring (7/14 aux tirs, 2/5 à 3-pts) et décalages bien sentis à la passe. En particulier pour LeBron James, bien sûr, mais également Wenyen Gabriel (14 points), avec qui le courant passe de mieux en mieux sur le parquet. Dommage qu’il finisse sur une mauvaise note, avec cette dernière possession si mal gérée…

⛔ La dernière possession de Los Angeles. Fallait-il prendre un temps-mort, afin de repartir sur un système bien exécuté, ou fallait-il laisser parler le jeu, afin de profiter d’une défense possiblement mal installée ? Darvin Ham a en tout cas opté pour la seconde option, puisqu’il a fait confiance à Russell Westbrook pour remonter le ballon et faire la décision. Malheureusement pour les Lakers, leur meneur s’est complètement raté devant Joel Embiid (et Georges Niang), alors que LeBron James n’a même pas pu toucher la balle sur cette séquence. Frustré (voire irrité), ce dernier a immédiatement regagné les vestiaires…

LA SUITE

Los Angeles (19-24) : back-to-back contre Houston, dans la nuit de lundi à mardi (04h30).

Philadelphie (27-16) : déplacement chez les Clippers, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).