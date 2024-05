Grâce à un 4e quart-temps de feu, le Thunder renverse les Nets

Le début de match est équilibré avec deux équipes qui se rendent coup pour coup sur chaque possession. Dans un quart-temps sans trop de rythme ni intensité, c’est le Thunder d’un Shai Gilgeous-Alexander bien en jambes (9 points) qui vire en tête (28-24).

Seth Curry réveille les Nets avec 7 points en début de second quart-temps, pour permettre aux siens de passer devant au score (34-32). Mais sous l’impulsion de Josh Giddey et de Luguentz Dort, OKC va réagir rapidement pour prendre 8 points d’avance (45-37). C’est un match de séries, et Brooklyn répond par un 13-2 signé notamment TJ Warren. Les Nets mènent 50-48 à la pause.

À l’image du premier quart-temps, les deux équipes se répondent sur chaque possession au retour des vestiaires. Si Kyrie Irving est en panne d’adresse (3/11), Joe Harris commence à se chauffer. Côté Thunder, Josh Giddey continue son chantier avec déjà 16 points, 7 rebonds et 6 passes décisives au milieu du troisième quart-temps. Plus le match avance, plus Brooklyn est à l’aise avec un ballon qui circule bien et des efforts collectifs défensifs.

Les coéquipiers de Kyrie Irving prennent 9 points d’avance (75-66). OKC s’accroche et va mieux conclure ce troisième acte que les Nets en réduisant l’écart à 5 points (80-75).

Le Thunder va démarrer le dernier quart-temps comme il a conclu le précédent. Les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander vont infliger un 24-12 aux Nets, pour prendre 7 points d’avance (99-92). Les Nets ne rentreront plus rien, le Thunder va dérouler jusqu’au bout avec un 4e quart-temps de très haute qualité remporté 37-22. OKC s’impose sur le parquet de Brooklyn 112-102, et c’est sa 3e victoire de suite en déplacement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 4e quart-temps du Thunder. Mené de 5 points à la fin du 3e quart-temps, OKC a complètement dominé Brooklyn lors du 4e quart-temps sur le score de 37-22. Les joueurs du Thunder ont montré une excellente coordination dans les phases offensives mais aussi défensives, ce qui leur a permis de prendre rapidement l’avantage sur Brooklyn. Les Nets ont été incapables de suivre le rythme et ont commis de nombreuses erreurs en défense. Solide, OKC a pris une avance confortable pour finalement remporter le match sans se faire peur sur la fin.

– Deux défaites en deux matchs sans Kevin Durant. Depuis la blessure de Kevin Durant, Brooklyn est en difficulté. Sans son meilleur élément, les Nets montrent des carences dans leur jeu et cela s’est notamment vu dans le dernier quart-temps où il manquait clairement la présence d’un patron alors que le Thunder enchainait les paniers.

TOPS/FLOPS

✅ Josh Giddey. Il a été le leader du Thunder sur le terrain en prenant les bonnes décisions tout au long du match. Il n’est pas loin du triple-double : 28 points à 12/21 au tir, 9 rebonds et 9 passes décisives.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Il a fait un bon match comme à son habitude malgré une adresse mitigée au tir : 28 points à 8/17 au tir dont 1/4 à 3-points. Décisif en fin de match.

✅ Luguentz Dort. Il symbolise la combativité de cette équipe d’OKC, et il fait très mal de loin : 22 points à 5/7 à 3-points !

✅ Seth Curry. Malgré la défaite, très bon match de sa part en sortie de banc : 23 points à 9/15 au tir.

✅ Nic Claxton. Il a été dominant des deux côtés du terrain : 17 points à 7/10 au tir mais surtout 13 rebonds et 4 contres !

⛔️ Kyrie Irving. Il est complètement passé à côté de son match avec un 7/20 au tir dont 1/7 à 3-points.

LA SUITE

Nets (27-15) : Déplacement chez les Spurs dans la nuit de mardi à mercredi (2H).

Thunder (21-23) : Réception des Pacers dans la nuit de mercredi à jeudi (2H).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.