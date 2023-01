Damian Lillard et Portland remettent ça face à Dallas

Après avoir mis fin à leur série noire de cinq défaites de rang, déjà face à Dallas et déjà à domicile, les Blazers ont remis le couvert cette nuit pour s’imposer une nouvelle fois sur les Mavs (140-123), qui retrouvaient Christian Wood, mais évoluaient sans Luka Doncic, laissé au repos.

Derrière un nouveau grand match de Damian Lillard (40 points, 6 passes), Portland a enchaîné un deuxième succès de rang pour la première fois depuis la mi-décembre, s’appuyant sur un trio Jusuf Nurkic (20 points, 4 rebonds) – Jerami Grant (20 points, 4 rebonds) – Anfernee Simons (20 points, 4 rebonds) réellement au diapason. À eux quatre seulement, ils ont marqué 100 points !

Tenus à 98-96 en début de quatrième quart, les Blazers ont réussi à faire la différence dans la dernière ligne droite en plaçant un ultime coup d’accélérateur offensif, avec un 42-28 sur la période en l’occurrence.

Pour Dallas, cette double confrontation en Oregon se solde donc par deux défaites et leur « road trip » de cinq matchs sur la côte Ouest se termine sur un bilan peu glorieux de quatre défaites pour une petite victoire (en double prolongation face aux Lakers)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Damian Lillard remet le couvert ! Après avoir perdu les deux premiers matchs de leur série face aux Mavs à Dallas, Damian Lillard et les Blazers ont remis les pendules à l’heure sur leur parquet. De quoi un peu les rassurer, eux qui restaient sur une vilaine série de cinq revers de suite. Le grand artisan de ces deux succès qui donnent de l’air à sa franchise est évidemment Damian Lillard qui a enchaîné 36 points, 10 passes puis 40 points, 6 passes pour permettre à ses Blazers de redresser la barre au classement de la conférence Ouest. « Après notre série difficile de défaites, on cherchait absolument une victoire. Qu’on a obtenue l’autre soir. Une grosse victoire. Mais c’est toujours difficile de battre une équipe deux fois de suite. Ils avaient deux gars sur le banc mais on a tout de même dû être très précis et super concentré pour s’imposer. »

– Les Mavs sans Luka… Toujours sans Dorian Finney-Smith, Josh Green ou Maxi Kleber, soit trois de ses meilleurs défenseurs, mais aussi sans Luka Doncic et Tim Hardaway Jr. au repos, les Mavs ont longtemps accroché les Blazers. Mais, en fin de compte, l’absence de leur superstar slovène a coûté cher dans le sprint final, avec un net manque à gagner offensif sur la période (42-28) : « Les gars commencent à s’habituer à jouer sans lui », commentait Jason Kidd. « Quand c’était la première ou la deuxième fois, on voyait que c’était un peu hésitant et on n’avait pas de rythme. Mais maintenant qu’il a déjà ratés quelques matchs, ils comprennent mieux ce qu’ils doivent faire quand il ne joue pas. »

– … et sans défense ! Après avoir déjà encaissé 136 points la veille, les Mavs ont à nouveau pris l’orage à Portland cette nuit, avec la bagatelle de 140 points dans la musette. Rien qu’en deuxième mi-temps, ils ont pris 79 points. « Il s’agit de notre défense. On doit produire un meilleur effort, à moins qu’on veuille n’être qu’une équipe d’attaque qui essaye de scorer 140 points à chaque match… », conclut un Jason Kidd dépité.

TOPS/FLOPS

✅ Damian Lillard. Ça fait maintenant cinq matchs que Dame n’est plus descendu sous la trentaine ! Après son match à 50 points en vain face aux Cavs, il avait réussi un double-double à 36 points, 10 passes pour retrouver la victoire avant-hier. Hier, il a remis ça avec la quarantaine rugissante, plus 6 passes et un parfait 16/16 aux lancers !

✅ Jusuf Nurkic. En double-double la veille (22 points, 11 rebonds), il n’a pas réussi à le refaire hier soir, mais avec 20 points, 4 rebonds, 4 passes, le tout à 5/8 aux tirs, la « Bosnian Beast » a encore fait son match avec aplomb et sérieux.

✅ Nassir Little. Blessé depuis le 29 novembre dernier à cause d’une douleur à la hanche, l’ailier a effectué son grand retour à l’action cette nuit, et on peut dire que ça s’est plutôt bien passé pour l’ailier des Blazers : 10 points en 16 minutes, dont 3/5 à 3-points.

✅ Spencer Dinwiddie. C’est le leader des Mavs quand Luka Doncic n’est pas là ! Avec 28 points et 9 passes, dont une bombe de très loin d’entrée de jeu, il a réussi un bon match à titre individuel, n’hésitant pas à se faire justice lui-même sur la ligne de réparation (12/14).

✅⛔ Christian Wood. Absent de la précédente confrontation à cause d’un pépin à la cheville, l’intérieur a refait surface hier soir mais le pivot des Mavs a manqué de rythme, et d’adresse. S’il termine avec un double-double à 23 points et 16 rebonds, il a beaucoup shooté (8/22 dont 1/8 à 3-points) pour y arriver.

⛔ Frank Ntilikina. Plutôt en rythme en sortie de banc pour la première la veille, avec 7 points à 3/5 aux tirs, il était titulaire en lieu et place de Luka Doncic, mais le meneur tricolore n’a pas réussi à peser au scoring. Il a bien terminé à 7 passes décisives mais il a déchiré en attaque, avec seulement 2 points à 1/5…

LA SUITE

Dallas (24-21) : réception des Hawks (sur ESPN) ce jeudi.

Portland (21-22) : déplacement à Denver ce mercredi, avant une série de six matchs à domicile.