Avec un monstrueux Julius Randle, les Knicks repoussent difficilement les Pistons

Septième victoire en huit matchs pour ces Knicks qui aiment le danger. À Detroit, face au deuxième plus mauvais bilan de la conférence Est, les coéquipiers d’un Julius Randle grandiose (42 points à 15/24 aux tirs, 15 rebonds) ont en effet bataillé, probablement plus que prévu avant la rencontre, pour sécuriser ce 25e succès de leur saison.

Car à deux reprises, à l’entame du deuxième quart-temps (après un énorme premier quart-temps) et du quatrième quart-temps, les Knicks ont pointé à +20, avant, comme ils en ont trop souvent la mauvaise habitude cette saison, de perdre leur avance à chaque fois, la faute, essentiellement, à une défense bien trop laxiste. La belle adresse extérieure des Pistons (18/44, soit 41%), revenus au maximum à 6 unités grâce à ces nombreuses pastilles, n’ont pas aidé non plus à faire le break.

Finalement, la différence d’expérience et de talent collectif global s’est faite dans la seconde moitié du dernier acte, quand Julius Randle et Jalen Brunson ont porté les coups décisifs à la défense encore très naïve de cette jeune escouade de la « Motor City ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un nouveau carton, la victoire et Bernard King dans le rétroviseur : la belle soirée de Julius Randle. En signant son 10e double-double de suite (!), l’ailier-fort des Knicks, probable All-Star le mois prochain, a porté son équipe vers la victoire, premièrement, mais s’est aussi offert une place de choix dans l’histoire de son club. Celle du 25e marqueur le plus prolifique de la franchise, chipant la place, sur un panier au milieu du seconde quart-temps, de l’illustre Bernard King. Par ailleurs, il a aussi dépoussiéré un autre record, un peu plus anecdotique, en devenant le premier Knick depuis le plus mythique de tous, Patrick Ewing (en 1996), à enregistrer un double-double à 40 points ou plus et 15 rebonds.

– Le rebond, une bataille perdue d’avance pour les Pistons. Sans Jalen Duren ni Nerlens Noel, le jeune Isaiah Stewart devait faire face seul à la raquette physique et aérienne des Knicks, le premier adjectif correspondant à Julius Randle, le second à Mitchell Robinson. Loin d’être ridicule avec ses 9 prises, le pivot des Pistons n’a rien pu faire face aux deux intérieurs adverses, tous les deux placés dans le Top 20 de la ligue dans ce domaine cette saison, et une nouvelle fois auteurs d’une belle razzia sous les panneaux (15 rebonds pour Randle, 12 pour Robinson). Le pivot des Knicks a d’ailleurs capté 6 rebonds offensifs, soit quasiment autant que toute l’équipe en face de lui, qui n’en a capté que 9. Pas idéal pour les Pistons, clairement, logiquement perdants dans la bataille du rebond (52 à 38 pour New York).

TOPS & FLOPS

✅ Jalen Brunson. Deuxième meilleur marqueur de la ligue derrière Joel Embiid depuis le 1er janvier, avec 33.3 points par match, le meneur des Knicks est bien parti pour s’offrir une première étoile à Salt Lake City le mois prochain. Il a livré un match précieux et sérieux, en relais de Julius Randle : 27 points, 5 rebonds et 4 passes.

✅ Immanuel Quickley. Auteur du meilleur basket de sa carrière depuis un mois, le feu follet des Knicks a marqué 17 des 20 points du banc à lui seul, apportant aussi 3 rebonds et 3 passes. Son dynamisme et son énergie des deux côtés du terrain sont des constituants essentiels de la bonne saison de New York.

✅ Saddiq Bey. Titulaire, profitant des absences de Bojan Bogdanovic et Jalen Duren dans le cinq majeur, l’ailier des Pistons a brillé, comme souvent, par la qualité de son tir extérieur, inscrivant 5 de ses 10 tirs primés pour 21 points (et 6 rebonds) au total. Ce fut en revanche un peu plus poussif en défense, Bey devant se coltiner Julius Randle durant une bonne partie du match. Un challenge complexe, face à un des joueurs les plus difficiles à manœuvrer dans la ligue depuis maintenant plusieurs semaines.

✅ Jaden Ivey. Même s’il a toujours tendance à être un peu hors de contrôle, notamment en contre-attaque, le rookie des Pistons a proposé quelques bonnes choses. Particulièrement en attaque, n’hésitant jamais à attaquer le cercle, son point fort, avec réussite puisqu’il a récolté 6 lancers (pour 5 tirs convertis). On remarque aussi son implication dans les autres domaines, à l’image de ses 6 rebonds et 6 passes.

⛔️ Le banc des Knicks. C’est une critique récurrente : à l’exception d’Immanuel Quickley, les remplaçants des Knicks, autrement dit le trio Miles McBride – Isaiah Hartenstein – Obi Toppin (0/5) depuis le changement de rotation de Tom Thibodeau début décembre, n’apportent pas grand chose en attaque, pour ne pas dire rien ce soir. Il faut dire aussi, et c’est de la responsabilité de « Thibs » de se pencher sur ce sujet, qu’ils n’ont joué, en cumulé, qu’une petite trentaine de minutes : 12 pour Toppin, 5 pour McBride et 12 pour Hartenstein. Difficile d’être productif sur une mobilisation aussi courte, il faut bien le reconnaitre…

LA SUITE

– Pistons (12-35) : direction Paris, pour y affronter les Bulls jeudi soir (21h).

– Knicks (25-19) : « back-to-back », à domicile contre les Raptors (21h).