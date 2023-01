Avec un Nikola Vucevic XXL, les Bulls se relancent face à des Warriors trop dispendieux avec le cuir

Fin de mauvaise série pour les Bulls, qui bouclent idéalement leur semaine en renouant avec le succès après trois défaites de suite, en s’offrant à domicile les tenants du titre (132-118), au terme d’un très gros match d’attaque.

En l’absence de DeMar DeRozan, au repos pour le deuxième match de suite à cause d’une cuisse douloureuse, c’est Nikola Vucevic qui a pris les rênes de l’attaque : 43 points à 18/31 aux tirs ! C’est une égalisation de son record en carrière, réalisé en février 2021 face… aux Bulls, quand il jouait encore avec le Magic. Dans l’élan du pivot monténégrin, c’est tout le collectif de l’Illinois qui a déroulé, terminant le match à 51% de réussite aux tirs.

–En face, les Warriors n’avaient pas grand chose à leur envier puisqu’ils ont bouclé la rencontre à 49% aux tirs, dont 41% derrière l’arc (21/51 !). Mais les coéquipiers de Stephen Curry ont en fait gâché cette belle adresse globale avec 23 pertes de balle, qui ont résulté sur 31 points des Bulls ! Avec un écart final de 14 points dans un match d’attaque autrement plutôt équilibré, ça fait mal.

Avant de prendre la direction de notre chère capitale pour y défier les Pistons jeudi soir, les Bulls engrangent ainsi le plein de confiance, alors que les Warriors doivent sans répit poursuivre ces prochains jours à Boston puis Cleveland, avant de recevoir Brooklyn…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un enchainement de « runs », puis le coup fatal des Bulls. Les trois premiers quart-temps ont effectivement offert plusieurs rebondissements. Il y a d’abord eu une très grosse entame des Bulls, qui ont pris 15 points d’avance dès la fin du premier quart-temps en déroulant sans trainer leur attaque (35-20). Puis, en bons tenants du titre, les Warriors ont furieusement répondu dans l’acte suivant, avec un 42-24 pour prendre les commandes du score à la pause (62-59) ! Au retour des vestiaires, les Bulls ont retrouvé leurs esprits et leur attaque, remportant le troisième quart-temps de 9 points avant d’aborder l’ultime quart-temps (92-86). Au cous duquel « Vooch » et ses collègues ont enfoncé le clou et sécurisé la victoire en ajoutant 40 points pour boucler un match définitivement pas tourné vers la défense.

– Une performance « à l’ancienne » de Nikola Vucevic. Premier match à 40 points ou plus à Chicago pour Nikola Vucevic, qui a aussi capté 13 rebonds pour signer une performance XXL, qui rappelait ses meilleurs jours en Floride, quand il était au centre de l’attaque depuis le poste bas et le « pick-and-pop ». Car c’est effectivement dans ces schémas que le pivot des Bulls a fait le plus gros de ses dégâts : dans la peinture face à des joueurs tous plus petits que lui, où il a marqué 26 de ses 43 points, et derrière l’arc en sortie d’écran (5/10), profitant des hésitations de la défense des Warriors pour dégainer sans vergogne. Souvent le grand oublié du trio des Bulls en attaque, « Vooch » s’est fait plaisir et s’est rappelé, le temps d’un soir, le sentiment que procurait le statut d’attaquant n°1.

TOPS & FLOPS

✅ Zach LaVine. Solide match de l’arrière des Bulls, qui a volontiers laissé les rênes de l’attaque à Nikola Vucevic pour briller dans le rôle de son lieutenant. Avec 27 points (7/18 aux tirs, dont 1/8 derrière l’arc, mais 12/14 aux lancers-francs), 9 rebonds, 6 passes, une interception et un contre, il a effectivement assuré.

✅ Alex Caruso. En difficulté sur le terrain ces derniers temps, et surtout inclus depuis peu dans des rumeurs de transfert à l’approche de la « deadline », le « combo guard » des Bulls a retrouvé un peu de sérénité et de certitudes, dans le cinq majeur, avec une bonne performance « all-around » : 12 points, 9 rebonds, 7 passes et 2 interceptions, et le meilleur +/- de son équipe à +24.

✅ Jordan Poole. Le sixième homme des Warriors a pris moins de tirs qu’à son habitude, et il a alors été plutôt très efficace et sobre (15 points à 5/8). Ajoutant aussi 2 rebonds, 3 passes (mais 4 pertes de balle) et 2 interceptions, pour offrir à son équipe des bonnes entrées, dans un rôle de vrai couteau-suisse, dont l’efficacité était moins indépendante de son adresse aux tirs seulement.

✅⛔️ Les « Splash Brothers ». Sentiment mitigé quant au match de Stephen Curry (20 points, 10 rebonds et 4 passes) et Klay Thompson (26 points, 4 rebonds et 4 passes). La production statistique est là, mais pas l’efficacité : le premier a perdu 8 ballons pour seulement 4 passes, quand le second s’est obstiné à arroser derrière l’arc, même si dans l’absolu il a été efficace dans ce domaine (8/15), sans chercher à varier.

LA SUITE

– Bulls (20-24) : direction Paris, pour y affronter les Pistons jeudi soir (21h).

– Warriors (21-22) : « back-to-back », à Washington (21h).