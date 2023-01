Stats & Highlights | Trois à la suite pour Chicago, Dallas repart de l’avant

Chicago réussit la passe de trois. Zach LaVine, DeMar DeRozan et les Bulls ont renversé le Jazz en dernier quart-temps pour s’offrir une troisième victoire de suite. En revanche, pour Utah, c’est un sixième revers en sept matches et derrière, au classement, les Wolves et les Lakers ne sont plus très loin…

On avait laissé les Mavericks sur une fin de série et une grosse gifle contre les Celtics, on les retrouve avec une victoire facile face aux Pelicans, privés de leurs meilleurs marqueurs.

Chicago – Utah : 126-118

Le Jazz a mis quelques minutes à entrer dans la partie, après avoir encaissé un 8-0, puis les débats s’équilibrent jusqu’à la pause. En troisième quart-temps, Lauri Markkanen et Jordan Clarkson bousculent les Bulls, le Jazz inscrit 40 points et seul DeMar DeRozan résiste.

Enfin, Chicago passe un 11-2 en début de dernier acte, avec deux paniers primés de Patrick Williams, avant que Zach LaVine ne fasse totalement le break avec ses trois paniers à 3-pts de suite. Le duo Zach LaVine – DeMar DeRozan termine avec 71 points et Chicago avec une nouvelle victoire, la troisième d’affilée.

Dallas – New Orleans : 127-117

Face à une équipe de New Orleans privée de Zion Williamson, Brandon Ingram et CJ McCollum, les Mavericks ont fait l’essentiel du travail en un quart-temps. Les Pelicans étant très maladroits (aucun shoot primé avant le deuxième quart-temps), Luka Doncic et sa bande ont largement dominé le premier acte.

Christian Wood (28 points) marque neuf des treize premiers points de Dallas, avant que Luka Doncic (34 points, 10 rebonds, 10 passes) ne termine le quart-temps avec les onze derniers points de son équipe. Il y a alors déjà 19 points d’écart et les Texans vont plus ou moins conserver cette avance pendant toute la partie. Quatrième défaite en cinq matches pour les hommes de Willie Green.