Orlando sabote les retours d’Andre Iguodala et Andrew Wiggins

Malgré l’absence de dernière minute de Klay Thompson, les Warriors prennent 17 de leurs 21 premiers tirs à 3-points ! Le 4/4 d’Anthony Lamb leur permet de faire la course en tête alors que Paolo Banchero, auteur de 11 points, fait jouer sa puissance pour garder le Magic dans le coup (29-28).

Face à des Warriors approximatifs qui enchainent ballons perdus et fautes défensives, Franz Wagner et Jalen Suggs mènent un 14-6 qui met Orlando à +7 (42-35). Les Warriors recollent mais deux tirs primés de Paolo Banchero gardent le Magic devant à la pause (62-59).

Toujours gênés par la taille de leurs adversaires, les Warriors manquent cruellement de rythme et perdent 6 ballons lors des six premières minutes du troisième quart-temps, permettant au magic de leur passer un 18-8 (80-67) ! L’écart atteint les 15 unités mais le Magic reste muet pendant trois minutes et Golden State s’accroche tant bien que mal (92-82).

Avec un Jordan Poole embourbé dans les prises à deux d’Orlando, l’attaque des Warriors patauge et le Magic déroule pour prendre 18 points d’avance (105-87). La franchise floridienne n’avait plus gagné sur le parquet des Warriors depuis le 3 décembre 2012, soit neuf défaites consécutives. Ils ont mis fin à cette série avec la manière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les chaise musicales de l’infirmerie des Warriors. Pour les retours tant attendus d’Andrew Wiggins et d’Andre Iguodala, l’ambiance était au beau fixe dans le Chase Center avant la rencontre. Wiggins, qui a raté les 15 derniers matchs, et Iguodala, qui n’avait pas encore joué cette saison, ont d’ailleurs chacun reçu une longue standing ovation. Les fans des Warriors ont cependant eu la mauvaise surprise de voir Klay Thompson pourtant annoncé dans le cinq de départ, finalement forfait pour cause de douleur au genou gauche. Les Warriors ont préféré ne prendre aucun risque avec le « Splash Brother » et le genou qu’il lui avait couté la saison 2019/20.

– Orlando domine près du cercle. Malgré l’absence de Bol Bol, malade, la différence de gabarits entre les Warriors et le Magic était flagrante. Paolo Banchero et Franz Wagner ont systématiquement puni les arrières de Golden State sur les switchs en les enfonçant pour s’offrir des paniers faciles. Le Magic a terminé avec 52 points dans la raquette à 65% de réussite. Leurs longs segments ont également limité les Warriors à 26 points près du cercle, en rendant chacun de leurs drives compliqués. Résultat : les hommes de Steve Kerr ont pris 58 tirs à 3-points en première mi-temps, soit 66% de leurs tirs !

– Golden State n’a aucune marge de manœuvre. Revenu au dessus des 50% des victoires grâce à une série de cinq victoires consécutives, les Warriors ont été vite ramenés à la dure réalité de leur saison. Contrairement aux années précédentes, quand l’intensité et la rigueur ne sont pas au rendez-vous, ils n’ont quasi aucune chance de gagner. Cette nuit, avec un Jordan Poole cauchemardesque et englué dans la défense adverse, leur attaque n’a jamais trouvé de rythme. Leurs 16 ballons perdus ont offert 24 points au Magic. Leur défense a également fait un pas en arrière avec une défense sur porteur inexistante et de nombreuses erreurs dans les aides qui ont été systématiquement exploité par Orlando.

TOPS/FLOPS

✅ Paolo Banchero – Franz Wagner. Les deux ailiers ont alterné entre jeu physique et technique pour dominer la rencontre. Paolo Banchero a fini avec 25 points à 9/19 aux tirs, Franz Wagner a lui ajouté 24 points à 9/16.

✅ Cole Anthony. Le meneur est sorti du banc et a joué juste pour punir les rotations de Golden State par le drive ou le tir de loin. Il a marqué 16 points, pris 7 rebonds, et distribué 5 passes décisives.

✅ Anthony Lamb. L’ailier continue d’impressionner. Après avoir établi et égalé son record de points sur un match lors des deux derniers matchs (17), il avait éclipsé cette marque à la moitié du deuxième quart-temps. Agressif, il a fini meilleur des Warriors avec 26 points, son record en carrière sur un match.

⛔ Jordan Poole. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Jordan Poole. Avec la défense du Magic focalisé sur lui, il a subi pendant toute la rencontre. Il a marqué 21 points à 5/17 aux tirs, dont 2/11 à 3-points, tout en perdant 4 ballons perdus pour 6 passes décisives. Il est désormais sous la barre des 30% de réussite à 3-points cette saison.

LA SUITE

Golden State (20-20) : rendez-vous au Chase Center mardi avec la réception de Phoenix.

Orlando (15-25): déplacement à Sacramento lundi.