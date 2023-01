Avec une cinquième victoire consécutive face aux Kings, les Lakers poursuivent leur remontée

Alors que les fans des Lakers craignaient que la blessure d’Anthony Davis empêche Los Angeles de poursuivre sa remontée au classement, LeBron James et sa troupe continuent toutefois d’engranger les victoires.

À Sacramento, le « King » (37 points, 8 rebonds, 7 passes) et sa troupe l’ont ainsi emporté pour la cinquième fois de suite (136-134), revenant à hauteur des Wolves pour la 11e place de la conférence Ouest (19 victoires – 21 défaites) et à portée d’Utah (20 victoires – 22 défaites), qui occupe la 10e place, qualificative en « play-in ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Défense ? Après trois quart-temps, les deux équipes étaient à égalité 109 partout. Sans intimidateur près du cercle, et sans réelle volonté d’arrêter les pénétrations adverses, les attaquants ont pu se mettre en valeur de chaque côté. Ça donne en tout cas 61% de réussite au tir pour Los Angeles (50/82) avec notamment 70 points inscrits dans la raquette des Kings, pour compenser les limites (9/21) de l’équipe à 3-points.

– De’Aaron Fox « clutch » mais frustré. Le meneur des Kings a inscrit 17 de ses 34 points dans le quatrième quart-temps, enchaînant les paniers importants pour offrir à son club une chance de l’emporter. Malheureusement pour lui, Sacramento n’a jamais réussi à faire les « stops » nécessaires pour prendre le dessus sur LeBron James, et il s’est fait siffler une ultime faute sur Dennis Schröder qui a scellé le sort de la partie, alors qu’il ratait dans la foulée l’ultime tir à 3-points du match, du milieu du terrain. Il était furieux contre les arbitres au buzzer final…

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Westbrook/Schroder. Les deux meneurs ont été précieux dans leur registre respectif. Russell Westbrook s’éclate en sortie de banc, et il a apporté son punch (23 points, 15 passes, +15 au +/-) tandis que Dennis Schroder a été précieux (27 points à 4/5 de loin, +13 au +/-) et décisif pour sceller la victoire.

✅ LeBron James. Son tir à 3-points n’est toujours pas réglé ? Pas de souci face aux Kings, qui lui ont offert des couloirs de boulevard vers le cercle. De quoi permettre au vétéran de 38 ans de se régaler dans son registre favori.

✅ Thomas Bryant. Son opportunisme et son sens du placement en attaque ont fait mal à Domantas Sabonis et aux Kings, qui ont constamment été surpris de le voir recevoir le ballon sous le cercle…

✅ De’Aaron Fox. Le meneur des Kings a bien failli arracher cette rencontre avec ses 17 points dans le dernier quart-temps. Malheureusement pour lui, ce fut finalement insuffisant.

⛔ Wenyen Gabriel. Des entrées compliquées pour l’intérieur suppléant, qui a inscrit 6 points en 13 minutes mais qui a surtout commis 6 fautes dans ce court laps de temps, conclu à -12 au +/- !

⛔ La défense des Kings. Celle des Lakers n’était pas non plus flamboyante mais étant donné la faiblesse des Lakers derrière la ligne à 3-points, l’incapacité de Sacramento à protéger un minimum son cercle a coûté très cher. Encaisser 70 points dans la raquette, ce n’est pas possible quand on veut retrouver les playoffs.

LA SUITE

LA Lakers (19-21) : déplacement chez les Nuggets, lundi soir (03h00)

Sacramento (20-18) : réception du Magic, également lundi soir (04h00)