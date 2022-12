Robert Williams III utilisé comme 6e homme pour le bien des Celtics ?

Pour son cinquième match depuis son retour à la compétition, Robert Williams III a signé son premier double-double et sa meilleure prestation de la saison, avec 11 points (à 4/4 au shoot) et 15 rebonds face aux Rockets.

Le tout en seulement 20 minutes, en sortie de banc. Le pivot est toujours remplaçant et il devrait, en toute logique et une fois le rythme retrouvé, revenir dans le cinq majeur, à la place qu’il occupait la saison passée.

Sauf que ce n’est pas forcément gravé dans le marbre pour le « head coach » actuel.

« Allons-nous le remettre parmi les titulaires ? Cela dépendra de ce qui est le mieux pour l’équipe, à cet instant-là », répond Joe Mazzulla pour Mass Live. « Quel est le mieux pour lui ? On a un peu changé notre cinq majeur pendant la saison, ce qui nous donne de la flexibilité. On a trouvé notre régularité en ce moment. Donc il s’agira de savoir si ça fait sens ou pas. Sinon, on ne le fera pas. »

Comment le joueur réagit-il à cette annonce ? Pourrait-il accepter de ne plus être titulaire ? Le sujet a déjà été abordé avant même son retour.

« Si on continue de gagner. Si on gagne, alors peu importe les conditions fixées, il faut le faire », explique Robert Williams III. « Le coach m’en a parlé avant que je ne revienne, donc c’était attendu. Je suis un joueur d’équipe. Si on a la bonne formule, j’ai le sentiment qu’il faut continuer de l’utiliser. »