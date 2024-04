Deux matchs de convalescence pour Gregg Popovich

Déjà privé de Doug McDermott, Josh Richardson, Jeremy Sochan et Jakob Poeltl pour la rencontre face aux Pelicans, San Antonio a en plus dû se passer de son coach, Gregg Popovich. Aujourd’hui âgé de 73 ans, le coach le plus victorieux de l’histoire a en effet subi une petite intervention médicale l’empêchant visiblement d’être sur le banc avec ses joueurs.

Il a ainsi tenu sa conférence d’avant-match comme d’habitude, à la différence près qu’il est resté debout. « Coach Pop » a ensuite donné les clés du camion a son premier assistant, Brett Brown, qui n’a pas pu empêcher la 10e défaite consécutive des Spurs, avant-derniers de la conférence Ouest.

En attendant d’être totalement rétabli, c’est encore Brett Brown qui coachera le prochain match face à Phoenix. Gregg Popovich est quant à lui attendu pour le « choc des cancres » face à Houston ce jeudi.