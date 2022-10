Floyd Mayweather, fan numéro 1 de… Luka Garza !

Rookie passé par un « two-way contract » du côté de Detroit, Luka Garza est à la relance dans le Minnesota, dans un effectif où il y a du très lourd sous les panneaux avec la paire Towns-Gobert. Pas une donne facile a priori, mais quand les deux sont absents, il peut se montrer comme cette nuit face aux Lakers avec 15 points et 4 rebonds en douze minutes seulement. Déjà face aux Clippers, il s’était mis en évidence, en étant décisif dans le « money time ».

« Un des moments les plus irréels de ma vie ! »

Devant le parterre de stars de Los Angeles, et notamment Floyd « Money » Mayweather, Luka Garza a fait feu de tout bois, se retournant plusieurs fois vers le « retraité » des rings après ses réussites de loin. Pour le plus grand plaisir de son banc, hilare, ainsi que des commentateurs, dont Richard Jefferson pour ESPN.

Luka Garza explique l’origine de leur complicité : « C’était à Los Angeles [lors de ma saison rookie], c’était la mi-temps », narre-t-il dans le podcast de wbsnsports, une émission avec d’anciens coéquipiers à Iowa. « J’étais en train de m’échauffer et bon, il y a toujours pas mal de stars au premier rang, notamment Floyd Mayweather qui était juste là. Et je m’échauffe, j’envoie mes tirs. »

« Je le vois qui fait des signes dans ma direction. Je continue à shooter, je me dis que ce n’est pas possible, ça ne peut pas être pour moi. Cade [Cunningham] était à côté, il va le voir. Mais Cade revient et il me dit que Floyd veut me parler. Je n’y croyais pas ! Quoi, me parler à moi ? Qu’est-ce qui se passe ? J’y vais tranquillement et il me dit : ‘Mec, tu es un vrai joueur, je t’ai suivi à l’université, j’adore ton jeu. Tu dois rentrer sur le terrain et aller chercher tes paniers !’ Je lui ai répondu que c’est bien ce que j’essayais de faire. C’était un des moments les plus irréels de ma vie ! »

Un joueur parfait pour le système de Chris Finch

Relégué au rang de cinquième rotation intérieure, Luka Garza atteste à la fois de la profondeur de l’effectif des Wolves, et notamment de leur raquette, mais aussi de la difficulté qu’il aura à trouver des minutes derrière les Gobert, Towns, Reid voire Nathan Knight.

En tout état de cause, Chris Finch a confirmé qu’il voyait un potentiel intéressant dans le profil de l’ancien meilleur joueur universitaire du pays. Avec son adresse de loin et sa pose d’écran, sur le pick & pop, Luka Garza peut clairement prétendre à un rôle de remplaçant sur le cours de la longue saison régulière.

« Il rentre parfaitement dans le système pour nous », explique le coach. « C’est une très bonne acquisition de la part du front office car c’est un gars qui peut vraiment grandir dans notre dispositif. Il peut étirer les défenses mais aussi scorer près du cercle. C’est une excellente combinaison. Peu d’intérieurs peuvent faire ça. »