La G-League veut aussi attirer les jeunes européens

À partir de la saison prochaine, la G-League accueillera une nouvelle équipe composée de jeunes joueurs qui ont fait l’impasse sur la NCAA pour se préparer à la Draft. Son nom ? « Ignite ».

Coachée par Brian Shaw, l’ancien meneur des Lakers et ancien assistant de Phil Jackson, cette équipe a aligné les dizaines, voire centaines de milliers de dollars pour attirer des lycéens comme Jalen Green, Jonathan Kuminga, Daishen Nix, mais aussi des « prospects » étrangers comme Kai Sotto ou Princepal Singh.

Ce que nous apprend The Athletic, qui se fait le relais des dernières réunions de la NBA, c’est que la G-League aimerait aussi attirer des jeunes européens, et nos confrères prennent l’exemple de Killian Hayes qui aurait pu choisir de parfaire sa formation en G-League plutôt qu’en Allemagne pour préparer la Draft 2020. C’est assez douteux car le haut niveau européen est d’un tout autre niveau que la G-League, et les meilleurs talents européens ont tout intérêt, sur le plan sportif, à rester en Europe.

En revanche, ça peut éventuellement intéresser des joueurs moins cotés qu’un Killian Hayes ou un Deni Avdija pour taper dans l’œil des scouts NBA et de s’habituer au jeu outre-Atlantique.