Victor Wembanyama booste les audiences à San Antonio

Même si les Spurs n’ont gagné que 11 matches sur 55 cette saison, Bally Sports Southwest se félicite des audiences locales à San Antonio et ses environs.

Selon les chiffres récoltés par Nielsen Station et publiés par Sports Business Journal, les audiences sont en hausse de 54% par rapport à la saison passée, et c’est évidemment dû à l’arrivée de Victor Wembanyama.

Au baromètre des plus grosses progressions d’audiences, qui intègrent 27 franchises sur 30, les Spurs se classent 5e sur la saison en cours. Des chiffres à relier au carton des ventes d’abonnements à l’année pour les rencontres des Spurs, mais aussi aux chiffres des ventes de maillot puisque « Wemby » est déjà le 4e plus gros vendeur de la ligue.

Deux fois plus de téléspectateurs pour les Nuggets et les Wolves

Les Spurs ne sont pas les seuls à exploser les audiences puisque les Nuggets, champions NBA, ont carrément doublé leurs audiences : +139% sur la première partie de saison. Mêmes cartons à Minneapolis pour les Wolves (+107%) et les Suns (+94%). Le Magic, avec 76% de progression, s’intercale entre le trio de tête et les Spurs.

Au total, 18 franchises sur 27 affichent des audiences en hausse, et ça surprend agréablement les analystes.

« En NBA, il y a deux fois plus d’équipes en hausse qu’en baisse », constate Craig Sloan, président de Playfly Sports. « Ce n’est normalement pas le cas. Cela devrait être 50-50 : quelqu’un gagne, quelqu’un perd. Habituellement, l’intérêt diminue sur les marchés où une équipe perd et les autres augmentent. Mais c’est un bon signe quand deux tiers des équipes sont en croissance, et la part de marché, sur le plan local, est vraiment forte. »